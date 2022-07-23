منظمة الصحة العالمية تطلق أعلى مستوى من التأهب لاحتواء تفشي جدري القردة

صورة مجهرية إلكترونية (EM) لجزيئات فيروس جدري القردة، عينة سريرية من جلد بشري مرتبطة بتفشي كلاب البراري عام 2003. الصورة غير مؤرخة نشرت في 18 مايو/أيار 2022.

صنفت منظمة الصحة العالمية جدري القردة كحالة طوارئ عالمية. وقال مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت إن تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة. وقد جرى تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بالمرض في أكثر من 60 دولة حتى الآن منذ بداية العام، بالإضافة إلى تسجيل خمس وفيات في أفريقيا.

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أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت أعلى مستوى من التأهب لمواجهة جدري القردة.

ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لداء جدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر وضرورة تنسيق الجهود في إطار تعامل دولي لتوفير التمويل والتعاون فيما يخص تبادل اللقاحات والعلاج.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لرويترز في وقت سابق إن أعضاء لجنة من الخبراء اجتمعوا يوم الخميس لمناقشة التوصية المحتملة انقسموا بشأن القرار، لكن القرار النهائي عاد إلى المدير العام للمنظمة.

وأعلن تيدروس عن حالة الطوارئ الصحية خلال تصريح لوسائل الإعلام في جنيف بسويسرا وأكد أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء.

وقد جرى تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 60 دولة حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى خمس وفيات في أفريقيا.

ويذكر أن المرض يسببه فيروس ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق ويتسبب في أعراض تشبه الأنفلونزا مع ظهور بثور على الجلد مليئة بالصديد.

فرانس24/ رويترز

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