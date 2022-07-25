رئيس شركة تيسلا ينفي ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة أحد مؤسسي غوغل

إيلون ماسك مالك شركة SpaceX والرئيس التنفيذي لشركة Tesla في مؤتمر ألعاب E3. لوس أنجلس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة في 13 يونيو/حزيران 2019.

نفى الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك مساء الأحد أن يكون قد ارتبط عاطفيا مع زوجة صديقه سيرغي برين أحد مؤسسي غوغل، ردا على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نقلت عن "مصادر مجهولة" قولها إن رئيس شركة تيسلا قد أقام علاقة قصيرة مع زوجة برين نيكول شاناهان.

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قال إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا في ساعة متأخرة من مساء الأحد في تغريدة نشرها على تويتر إنه وسيرغي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل ما زالا صديقين، نافيا بذلك ما جاء في تقرير صحفي عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين نيكول شاناهان.

وجاءت تغريدات ماسك بعد أن نقل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن "مصادر مجهولة" قولها إنه أقام علاقة قصيرة مع شاناهان.

وقالت الصحيفة إن هذه القضية دفعت برين إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام وإنهاء الصداقة الطويلة بين أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

ورفض ماسك التقرير وصرح على تويتر: "أنا وسيرغي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية".

ولم ترد تيسلا وغوغل على الفور على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

فرانس24/ رويترز

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