منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشكل لجنة لمراجعة وضع حقوق الإنسان في روسيا

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/ أرشيف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الخميس أن بلاده إلى جانب 37 دولة أخرى أعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تقوم بتشكيل لجنة خبراء لمراجعة وضع حقوق الإنسان في روسيا. وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تفعيل هذا الإجراء المعروف باسم "آلية موسكو" منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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تعمل الولايات المتحدة و37 دولة أخرى من أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تشكيل بعثة خبراء لمراجعة وضع حقوق الإنسان في روسيا، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الخميس.

وذكر برايس في بيان أن المراجعة، التي ستتم باستدعاء "آلية موسكو" للمنظمة، تأتي ردا على الإجراءات التي اتخذتها روسيا في الآونة الأخيرة لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي والتقارير عن تعذيب المحتجزين في روسيا.

وقال إن بعثة الخبراء ستنشر تقريرها في أيلول/سبتمبر.

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منظمة تضم 57 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة إلى دول مختلفة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استخدام "آلية موسكو" منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وفي نيسان/أبريل، قالت بعثة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها عثرت على أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها روسيا في أوكرانيا. ووصفت بعثة روسيا لدى المنظمة التقرير بأنه "حملة دعاية بلا أساس".

فرانس24/ رويترز

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