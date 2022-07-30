إسبانيا تسجل أول وفاة مرتبطة بجدري القردة في القارة الأوروبية

أمراض وأوبئة

صورة مجهرية إلكترونية (EM) لجزيئات فيروس جدري القرود، عينة سريرية من جلد بشري مرتبطة بتفشي كلاب البراري عام 2003. الصورة غير مؤرخة نشرت في 18 مايو/أيار 2022.

أعلنت إسبانيا الجمعة وفاة شخص مصاب بجدري القردة لتكون بذلك أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس تسجل في القارة الأوروبية والسابعة في العالم (خمسة في أفريقيا وواحدة في البرازيل). وقالت وزارة الصحة الإسبانية في أحدث تقرير لها إنه تم تأكيد 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد، ومن بين 3750 مريضا تم نقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%. وصنفت منظمة الصحة العالمية في 24 يوليو/تموز الجاري جدري القردة كحالة طوارئ عالمية وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة وقد جرى تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بالمرض في أكثر من 60 دولة حتى الآن منذ بداية العام.

إعلان اقرأ المزيد

باتت إسبانيا أول دولة في القارة الأوروبية تسجل حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة حيث أعلنت وزارة الصحة الجمعة وفاة شخص أصيب بالفيروس من دون تقديم تفاصيل أكثر عنه، فيما تسجل البلاد 4298 حالة إصابة على أراضيها.

وحسب أحدث تقارير رسمية لوزارة الصحة الإسبانية فقد تم تسجيل 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد. ومن بين 3750 مريضا، تم نقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%.

وكانت البرازيل قد أبلغت في وقت سابق من يوم الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في موجة التفشي الحالية.

وقد جرى تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 60 دولة حتى الآن هذا العام.

ويذكر أن المرض يسببه فيروس ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق ويتسبب في أعراض تشبه الأنفلونزا مع ظهور بثور على الجلد مليئة بالصديد.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية في 24 يوليو/حزيران الجاري أعلى مستوى من التأهب لمواجهة جدري القردة.

ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لداء جدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر وضرورة تنسيق الجهود في إطار تعامل دولي لتوفير التمويل والتعاون فيما يخص تبادل اللقاحات والعلاج.

انتقال العدوى عن طريق النشاط الجنسي

وتشير الإحصاءات إلى أن 98 بالمائة من الإصابات تحدث عند الرجال المثليين.

وتوصلت دراسة نُشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين" الأسبوع الماضي الى أن 98 بالمائة من المصابين هم من الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس، وأن 95 بالمائة من الإصابات تنتقل عن طريق النشاط الجنسي.

لكن الخبراء يقولون إن انتقال المرض الذي يسبب طفحا جلديا يبدو أنه يحدث بشكل أساسي عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، لكن لم يتم حتى الآن تصنيف جدري القردة على أنه "مرض منقول جنسيا".

ويحذر الخبراء أيضا من التفكير في أن مجتمعا واحدا فقط يمكن أن يتأثر بالفيروس، مؤكدين أنه ينتشر من خلال الملامسة المنتظمة من الجلد إلى الجلد، وأيضا من ملامسة فراش أو مناشف ملوثة في بيئة منزلية.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك