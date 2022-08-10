مصر: بعد مأساة نيرة أشرف... طالب يقتل زميلته بعدة طعنات بعد رفضها الارتباط به

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جريمة جديدة ضد شابة في مقتبل العمر تهز مصر بعد شهرين على واقعة مماثلة أشعلت نار الجدل حول وضع المرأة في البلاد. إذ أعلنت النيابة العامة المصرية الأربعاء توقيف طالب بتهمة قتل زميلة له رفضت الارتباط به. وتبلغ الضحية 22 عاما من العمر، حسب وسائل إعلام محلية، وهي طالبة في كلية الإعلام. ويواجه الجاني المشتبه به عقوبة الإعدام التي تطبق في الكثير من الأحيان بمصر. وكانت محكمة طلبت قبل أسبوعين بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على قاتل نيرة أشرف، وهي طالبة قُتلت طعنا أيضا أمام جامعتها في حزيران/يونيو.

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أعلن مكتب النائب العام المصري الأربعاء توقيف طالب بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به، بعد شهرين من جريمة قتل مماثلة أثارت غضبا في البلاد.

وذكرت النيابة الثلاثاء أن مواطنا مصريا يبلغ من العمر 22 عاما "طعن الضحية سلمى بعدة طعنات" بالقرب من محكمة الزقازيق.

الضحية التي تبلغ كذلك من العمر 22 عاما، بحسب وسائل الاعلام المحلية، هي طالبة في كلية الإعلام في هذه المدينة التي تبعد 60 كيلومترا شمال القاهرة.

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ويواجه الجاني المشتبه به عقوبة الإعدام في مصر، وهي من الدول الأكثر تنفيذا لاحكام الإعدام في العالم، على قتله من بات كثير من المصريين يسمونها الآن "نيرة أشرف الجديدة" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت القضية سجالا.

وقبل أسبوعين، طلبت محكمة بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على قاتل نيرة أشرف، وهي طالبة قُتلت طعنا أيضا أمام جامعتها في حزيران/يونيو.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.

فرانس24/ أ ف ب

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