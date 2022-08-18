ولي عهد الأردن يحتفل في الرياض بخطوبته من شابة سعودية

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ولي العهد الأدرني الأمير حسين بن عبد الله يحتفل بخطوبته على شابة سعودية، الرياض 17 آب/ أغسطس 2022.

احتفل ولي العهد الأدرني حسين بن عبد الله الأربعاء بخطوبته من شابة سعودية بالرياض بحضور الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا. والأمير حسين هو ولي عهد الأردن منذ عام 2009. وولدت خطيبته في الرياض وهي من نسل شيوخ سدير في نجد وأكملت تعليمها العالي في الهندسة المعمارية بجامعة بنيويورك.

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بارك الديوان الملكي الأردني في بيان الأربعاء خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله من الشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف.

ووفقا للبيان تمت خطوبة الأمير حسين (28 عاما) على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف (28 عاما) في السعودية بحضور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

وأضاف أنه "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالرياض، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال (ولي العهد الأسبق وعم الملك)، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين (أخو الملك)، والأمير هاشم بن الحسين (شقيق الملك)".

وولد الأمير حسين في عمان في 28 حزيران/يونيو 1994، وهو أكبر أولاد الملك عبد الله والملكة رانيا وله شقيق هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

أنهى دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل أن يتلقى، كما والده وجده الراحل الملك حسين، دروسا عسكرية في ساند هيرست الملكية في بريطانيا والتي تخرج منها عام 2017.

والأمير حسين هو ولي عهد الأردن منذ عام 2009.

وولدت خطيبته في الرياض وهي من نسل شيوخ سدير في نجد ولها شقيقان هما فيصل ونايف وشقيقة واحدة تدعى دانا. تلقت دروسها الثانوية في السعودية وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

فرانس24/ أ ف ب

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