موديرنا تجر فايزر وبايونتيك نحو معركة قضائية "لانتهاكهما براءات" بشأن لقاح فيروس كورونا

فيروس كورونا

حرب معلنة بين عمالقة شركات الأدوية، حيث أعلنت الشركة الأمريكية (موديرنا) إطلاقها إجراءات قضائية ضد فايزر وبايونتيك، لاتهامهما "بانتهاك براءات" حول تكنولوجيات أساسية للقاح بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال ضد كوفيد-19. وكانت موديرنا وفايزر (متعاونة مع بايونتيك) أول من بدأ، بعيد تفشي الجائحة، بإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال وشكّل استعمالها تتويجا لأربعة عقود من الأبحاث سمحت بتخطي عراقيل عدة.

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أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لتصنيع الأدوية الجمعة بدء إجراءات قضائية ضد فايزر وبايونتيك، لاتهامهما "بانتهاك براءات" حول تكنولوجيات أساسية للقاح بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها إن "موديرنا على قناعة بأن لقاح كوميرناتي من فايزر وبايونتيك ضدّ كوفيد-19 ينتهك البراءات التي أودعتها موديرنا بين 2010 و2016". مضيفة أنها تنوي استخدام مروحة التكنولوجيات هذه المرتبطة بالرنا المرسال لتطوير علاجات ضد الإنفلونزا وفيروس العوز المناعي البشري (إتش آي في) وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات.

وأوضحت موديرنا أنها قدمت شكوى في ولاية ماساتشوسيتس في الولايات المتحدة وفي دوسلدورف في ألمانيا.

نقلة نوعية في مجال تصنيع اللقاحات

وبعدما كانت اللقاحات في السابق ترتكز على جرعات فيروسية أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدي للفيروس وكان تطويرها الذي يتطلب تجارب سريرية للتحقق من سلامتها يستغرق في الأغلب عدة سنوات، تمكنت موديرنا وفايزر (متعاونة مع بايونتيك)، بعيد تفشي جائحة فيروس كورونا، بإنتاج لقاحات بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تتيح حث الخلايا البشرية على توليد بروتينات موجودة في الفيروس كي يعتاد الجهاز المناعي على التعرف على هذا الفيروس وكبحه.

وشكل استعمال تكنولوجيا الرنا المرسال في لقاحات موديرنا وفايزر/بايونتيك الأكثر استخداما في العالم تتويجا لأربعة عقود من الأبحاث سمحت بتخطي عراقيل عدة.

وتعلّق آمال كبيرة على هذه التكنولوجيا التي تتيح مرونة واسعة وقدرة على تحفيز إنتاج المستضدات في الجسم.

تعويضات مالية

وكشفت فايزر/بايونتيك في رسالة إلى وكالة الأنباء الفرنسية أنها لم تطلع بعد على مضمون الشكوى كاملا. غير أن المجموعتين لم تخفيا استغرابهما من هذه التطورات، نظرا إلى أن لقاح فايزر/بايونتيك ضد كوفيد-19 "قائم على تكنولوجيا الرنا المرسال الحصرية لبايونتك وهو طوّر في إطار تعاون بين بايونتك وفايزر".

وقالت بايونتيك في بيان منفصل "إنه أمر مؤسف لكن من الشائع أن تقول شركات أخرى إن منتجا ناجحا ينتهك ملكيتها الفكرية".

وأعربت المجموعتان عن استعدادهما للدفاع "بشراسة" عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا.

وهذه ليست أول دعوى قضائية تطلق على خلفية انتهاك براءات حول تكنولوجيا الرنا المرسال الجديدة.

فمجموعة موديرنا ملاحقة من شركتي التكنولوجيا الحيوية الصغيرتين "أربوتوس بيوفارما كوربوريشن وجينيفنت ساينسز". وتطال بايونتيك شكوى قدمتها في ألمانيا شركة كيورفاك الألمانية ردت عليها فايزر/بايونتيك بدعوى في الولايات المتحدة.

وقال ستيفان بانسيل المدير العام لمختبرات موديرنا في البيان "نطلق هذه الملاحقات لحماية منصتنا التكنولوجية الابتكارية للرنا المرسال التي استثمرنا فيها مليارات الدولارات وشملناها ببراءات خلال العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19".

وأوضحت موديرنا أنها التزمت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدم إطلاق ملاحقات على صلة بالملكية الفكرية طالما أن الجائحة مستشرية، لكنها تعتبر أن الأحوال تبدّلت.

ولا تطلب الشركة سحب لقاح فايزر/بايونتيك من السوق بل إنها تطالب بتعويضات مالية للقاحات المباعة منذ آذار/مارس فقط.

وتتوقّع فايزر أن تجني 32 مليار دولار من مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد-19 من أول سنة 2022 إلى آخرها.

وأوضحت موديرنا أن البراءات التي تشكل موضع الملاحقات ضد فايزر وبايونتيك لم تطور عندما كانت تتعاون مع الوكالة الأمريكية للأبحاث لتسريع وتيرة الأعمال الرامية إلى احتواء انتشار كوفيد-19.

فرانس24/أ ف ب

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