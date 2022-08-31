"سناب" تسرح أكثر من 1200 موظفا في إطار إعادة هيكلة المجموعة

أ ف ب

أعلنت "سناب"، الشركة الأم لتطبيق "سناب شات"، الأربعاء أنها ستسرح 20 بالمئة من موظفيها في إطار إعادة هيكلة المجموعة. كما ستلغي عددا من المشاريع لنفس السبب. وتفيد بعض الأرقام أن "سناب"، التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، تشغل ما يزيد بقليل عن 6400 موظف في العالم.

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قررت شركة "سناب"، وهي الشركة الأم لتطبيق "سناب شات" المعروف وسط الشباب، الاستغناء عن خدمات 20 بالمئة من موظفيها، أي أكثر من 1200 شخص، في إطار إعادة هيكلة المجموعة.

وفي رسالة وجهها إلى الموظفين، كتب المدير العام للشركة إيفان شبيغل: "نعيد هيكلة شركتنا لتعزيز اهتمامنا بثلاث أولويات استراتيجية: نمو مجتمعنا، ونمو إيراداتنا، والواقع المعزز".

وأضاف شبيغل المشارك في تأسيس "سناب"، إن "المشاريع التي لا تساهم مباشرة في هذه القطاعات ستتوقف أو ستشهد تراجعا كبيرا في الاستثمارات المخصصة لها".

وكان خبر الاستغناء عن الموظفين قد كُشف في بادئ الأمر الثلاثاء عبر موقع "ذي فيرج" المتخصص. وفي نهاية حزيران/يونيو، كان يعمل في "سناب" التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، ما يزيد بقليل عن 6400 موظف في العالم.

وأوضح شبيغل أن مشاريع مثل "سناب أوريجينلز" (مسلسلات أصلية)، و"مينيز" (تطبيقات مدمجة من مطورين آخرين)، و"غايمز" (للألعاب على الأجهزة المحمولة) و"بيكسي" (مسيرة مصغرة) ستتوقف في إطار إعادة هيكلة المجموعة.

أما تطبيقا "زينلي" لتحديد التموضع الجغرافي و"فويسي" للإبداع الموسيقي، اللذان حازتهما "سناب" عبر صفقات استحواذ، فستشهدان تقليصا تدريجيا في أنشطتهما.

وخلال نشر نتائجها الربعية نهاية تموز/يوليو، توقعت المجموعة تباطؤا في نمو إيراداتها من شأنه الدفع بها إلى تقليص نفقاتها. وقد انهار سهم المجموعة حينها في بورصة نيويورك بنسبة تناهز 40%.

وعلى غرار شبكات اجتماعية أخرى، تدفع "سناب" ثمن التراجع في نفقات المعلنين، وهو مصدر دخلها الرئيسي، إضافة إلى التغيير في قواعد "آبل" التي تفرض الحصول على موافقة المستخدمين قبل توجيههم لتصفح المحتويات الإعلانية على أجهزتهم.

واعتبر شبيغل أن تسجيل نسبة 8% من النمو للإيرادات مقارنة مع 2021 "أدنى بكثير مما كنا نتوقعه في وقت سابق من العام".

فرانس 24/ أ ف ب

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