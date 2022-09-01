240 مليون طفل في العالم لم يلتحقوا بالمدارس 40 بالمئة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء

لم يلتحق 244 مليون طفل بالمدارس في العالم، حسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الخميس. وتتراوح أعمار هؤلاء بين 6 سنوات و18 عاما. يعيش 40 بالمئة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء. وانتقد هذا الوضع المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، معتبرة أن "التعليم حق ويجب أن نبذل كل ما فيوسعنا لنتثبت من احترامه".

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تفيد أرقام كشفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الخميس أن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم، إلا أن عدد هؤلاء في تراجع متواصل منذ أكثر من عشرين عاما، وإن كان يبقى مقلقا حتى الآن.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان: "لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل".

ومن أصل الـ244 مليون طفل غير الملتحقين بمدارس والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، يعيش 98 مليون طفل يشكلون 40% من العدد الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما في نيجيريا (20,2 مليون طفل) وإثيوبيا (10,5) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (5,9) وكينيا (1,8)، بحسب أرقام اليونسكو.

وبعدما كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بمدارس عام 2000 (+2,5% في المدارس الابتدائية و+3,9 في المدارس التكميلية والثانوية)، لفتت اليونسكو إلى أن التباين "تراجع إلى الصفر" حتى لو أنه "لا يزال هناك فوارق محلية".

وعلى سبيل المقارنة، ذكرت اليونسكو بأن أكثر من 400 مليون طفل لم يكونوا ملتحقين بمدارس عام 2000، مشيدة بـ"التقدم" الذي تم إحرازه على هذا الصعيد خلال العقدين الأخيرين حتى لو أن وتيرة هذا التقدم "تباطأت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

فرانس24/ أ ف ب

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