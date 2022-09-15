منظمة الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على فيروس كورونا

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس، أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019. وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كوفيد -19 فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 آب/اغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وأحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسميا، كما هي الحال بالنسبة للوفيات المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 مليون وفاة.

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي الأربعاء خلال مؤتمر صحفي: "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة".

وأضاف أدهانوم جيبريسوس للصحفيين "لم نصل لذلك بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".

ويعتبر هذا التعليق هو الأكثر تفاؤلا من الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ أعلنت حالة طوارئ دولية في يناير كانون الثاني 2020، ووصفت مرض كوفيد-19 بأنه جائحة بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وأودى فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في أواخر عام 2019 بحياة ما يقرب من 6.5 مليون نسمة بعدما أصاب 606 ملايين، وتسبب في اضطراب الاقتصادات العالمية، وحمل منظومات الرعاية الصحية ما يفوق طاقتها.

وساعد طرح اللقاحات والأدوية في الحد من شدة المرض. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الأسبوع الماضي بلغت أدنى حد منذ مارس آذار 2020.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة إنه لا يزال يتعين على الدول التفكير مليا في سياساتها وتعزيزها لمواجهة كوفيد-19 والفيروسات المستقبلية. وحث الدول على تطعيم الفئات المعرضة للخطر بنسبة 100 بالمئة ومواصلة إجراء اختبارات الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة من احتمال حدوث موجات من الفيروس في المستقبل، وقالت إنه يتعين على الدول الاحتفاظ بالإمدادات الكافية من المعدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

في هذا السياق، قالت قالت ماريا فان كيركوف كبيرة علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية "نتوقع أن تكون هناك موجات مستقبلية من العدوى، يحتمل أن تكون في مراحل زمنية مختلفة في جميع أنحاء العالم بسبب نسخ متحورة فرعية من المتحور أوميكرون أو حتى نسخ متحورة مختلفة مثيرة للقلق".

فرانس24/ رويترز

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