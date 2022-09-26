رغم التحذيرات... حجاح يهود الحسيديم يجتمعون بمدينة أومان الأوكرانية للاحتفال برأس السنة العبرية

الحجاج اليهود المتشددون يصلون عند قبر الحاخام نحمان بريسلوف خلال الاحتفال بعيد روش هشانا، رأس السنة اليهودية، وسط هجوم روسيا على أوكرانيا، في أومان بأوكرانيا، 25 سبتمبر 2022.

تجاهل عشرات الآلاف من اليهود الحسيديم تحذيرات السلطات الأوكرانية والإسرائيلية، وتجمعوا بملابسهم السوداء التقليدية في شوارع مدينة أومان بأوكرانيا التي تضم ضريح الحاخام ناخمان مؤسس الحركة الحسيدية. وتأتي الزيارة للمدينة البعيدة نسبيا عن أماكن القتال الساخنة بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة.

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تجمع عشرات الآلاف من اليهود الحسيديم في مدينة أومان بأوكرانيا، على الرغم من طلب السلطات منهم تجاوز الزيارة الدينية السنوية للمدينة هذا العام بسبب الحرب الدائرة في البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون.

ويحج اليهود الحسيديم إلى أومان من جميع أنحاء العالم لزيارة ضريح الحاخام ناخمان مؤسس الحركة الحسيدية بمناسبة "روش هشانا" أو رأس السنة العبرية الجديدة.

وتقع أومان في وسط أوكرانيا وهي بعيدة نسبيا عن خط المواجهة، لكن السلطات الأوكرانية والإسرائيلية حضت المصلين على عدم إحياء الاحتفالات الدينية التي تقام بين 25 و27 أيلول/سبتمبر من هذا العام.

وتجاهل اليهود الحسيديم التحذيرات، وتجمعوا بملابسهم السوداء التقليدية في شوارع المدينة للاحتفال.

وقال آرون ألين وهو أحد الحجاج لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا أهم يوم في السنة للتواصل مع الله. وهنا مكان رائع للقيام بذلك".

وغالبا ما يستشهد الحجاج بنص ديني للحاخام ناخمان الذي توفي في أومان عام 1810 يَعِد فيه زائري قبره خلال رأس السنة اليهودية بأنه "سينقذهم من الجحيم".

وأضاف آرون البالغ 48 عاما وهو طبيب من ياد بنيامين في إسرائيل "كانت هناك صفارات إنذار، لكن باعتبار أننا نأتي من إسرائيل فنحن معتادون عليها ونعرف ما الذي نفعله. نشعر بالأمان".

إجراءات مشددة

وأقامت الشرطة طوقا واسعا حول المنطقة المحيطة بالضريح، وتفحصت بطاقات الهوية ولم تسمح إلا للسكان والحسيديم بالمرور.

وقالت المتحدثة باسم شرطة أومان زويا فوفيك، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لم يتم منع المشروبات الكحولية والألعاب النارية فحسب خلال الاحتفالات، بل أيضا البنادق البلاستيكية لِلّعب، كما فُرض حظر تجول بين الساعة 11 مساء (20,00 ت غ) والخامسة صباحا.

وعلى الرغم من القيود، كان الضريح يعج بالحجاج من الرجال والفتيان الأحد.

ولم تفصح الشرطة عن العدد الدقيق للحجاج حتى نهاية الاحتفالات خوفا من هجمات من روسيا.

وأضافت فوفك "نتفهم أن هناك غزوا روسيا واسع النطاق لأوكرانيا وأن العدو يراقب المعلومات".

وقالت منظمة الجالية اليهودية الموحدة في أوكرانيا إن أكثر من 23 ألف حاج وصلوا إلى أومان.

وتعرضت مدينة أومان بوسط أوكرانيا مرارا لضربات روسية منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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