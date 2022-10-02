إندونيسيا: أعمال عنف إثر مباراة لكرة القدم تؤدي لوقوع 129 قتيلا على الأقل

ضباط الشرطة والجنود يقفون وسط دخان الغاز المسيل للدموع خلال مباراة لكرة القدم في ملعب كانجوروهان في مالانج ، جاوة الشرقية ، إندونيسيا ، السبت 1 أكتوبر 2022.

أسفرت أعمال عنف إثر مباراة لكرة القدم عن مقتل 129 شخصا على الأقل الأحد في مدينة مالانغ شرقي إندونيسيا. وعقب ذلك عبرت الحكومة الإندونيسية عن اعتذارها عما حصل واعدة بالتحقيق في ملابسات الواقعة فيما أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بفتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد.

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وقع ما لا يقل عن 129 قتيلا مساء السبت في إندونيسيا عندما اجتاح آلاف المشجعين ملعبا لكرة القدم بعد مباراة ما تسبب بتدافع، وفق ما قالت السلطات الأحد.

ووقعت المأساة مساء السبت في مدينة مالانغ بشرق البلاد وأدت إلى جرح 180 شخصا أيضا في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم.

وبدأت أعمال العنف عندما دخل مشجعون لـ"أريما إف سي" ملعب كانجوروهان في مدينة مالانغ بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام "بيرسيبايا سورابايا". كانت هذه أول مرة منذ أكثر من عشرين عاما يخسر فريق "أريما إف سي" أمام منافسه.

ووصفت الشرطة المشاهد بأنها "أعمال شغب"، وحاولت إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرّجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مقتل شرطيين اثنين. وسقط عدد كبير من القتلى دوسا بالأقدام في التدافع او اختناقا.

وتحدث قائد شرطة شرق جاوا نيكو أفينتا عن سقوط 127 قتيلا لكن سجلت وفاة شخصين آخرين بعد ذلك.

وتضمن بيان لقائد الشرطة ما يلي "لقي 127 شخصا حتفهم، بينهم اثنان من افراد الشرطة"، موضحا أن "34 شخصا ماتوا داخل الملعب بينما فارق الباقون الحياة في المستشفى".

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد بفتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد. وقال في خطاب بثه التلفزيون إنه على وزيري الرياضة والشباب والشرطة الوطنية ورئيس الاتحاد الوطني الإندونيسي لكرة القدم إجراء "تقييم شامل لمباريات كرة القدم والإجراءات الأمنية".

وقبيل ذلك عبرت الحكومة الإندونيسية عن اعتذارها عما حصل واعدة بالتحقيق في ملابسات الواقعة.

من جهته قال وزير الشباب والرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي في تصريحات لقناة "كومباس" "نحن آسفون لهذه الحادثة (...) إنها حادثة مؤسفة تضر بكرة القدم لدينا". مضيفا "سنفحص بدقة الطريقة التي نُظّمت بها المباراة وعدد المشجعين (في الاستاد). هل سنمنع مجددا حضور المشجعين في المباريات؟ سنناقش الأمر".

فرانس24/ أ ف ب

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