فوز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء للعام 2022

جوائز نوبل

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العالم السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل في الطب في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

توج العالم السويدي سفانتي بابو الإثنين بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء للعام 2022، لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي، حسبما أعلنت اللجنة المكلفة اختيار الفائزين، منوهة بأن اكتشافات سفانتي تعتبر الأساس "لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها".

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فاز العالم السويدي سفانتي بابو (67 عاما) الإثنين بجائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء للعام 2022، خصوصا بفضل دوره في مجال تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

واعتبرت اللجنة المكلفة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو "أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين".

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

وتعتبر جائزة نوبل في الطب والتي تمنحها جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بستوكهولم، أولى الجوائز التي تمنحها الأكاديمية كل سنة. تليها لاحقا خلال الأيام القادمة إعلانات أخرى عن جوائز في الفيزياء (الثلاثاء) والكيمياء (الأربعاء) والأدب (الخميس) والسلام (الجمعة) والاقتصاد (الإثنين المقبل).

وهذه أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:

2022: سفانتي بابو (السويد)

2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)

2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)

2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)

2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)

2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)

2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)

2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)

2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النرويج)

2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (ألمانيا)

فرانس24/ أ ف ب

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