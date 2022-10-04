فوز الفرنسي ألان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر بجائزة نوبل للفيزياء 2022

جائزة نوبل

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء للعام 2022 الثلاثاء لكل من الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر عن عملهم في مجال ميكانيكا الكم. وينتمي أسبيه إلى جامعة باريس ساكليه الفرنسية، ويبلغ 75 عاما، بينما يبلغ جون كلاوسر 79 عاما وأنتون زيلينغر من جامعة فيينا يبلغ 77 عاما. ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.

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توّج كل من الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر الثلاثاء بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2022 بفضل عملهم في مجال ميكانيكا الكم.

وقالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، مهما كانت المسافة الفاصلة بينهما.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

ومهّد الكشف عن هذه الخاصية المذهلة، الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان، أو حتى أجهزة الاستشعار الكمومية فائقة الحساسية التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في الفضاء الجوي.

وكوفئ الباحثون الثلاثة على "تجاربهم مع الفوتونات المتشابكة، وإثباتهم الانتهاكات لـ+مبرهنة بِل+، وفتحهم طريقا رائدا للحوسبة الكمومية"، بحسب لجنة نوبل، التي أوضحت: "أجرى آلان أسبيه وجون كلاوسر وأنتون زيلينغر تجارب رائدة باستخدام حالات كمومية متشابكة، حيث يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى عند فصلهما".

وقد تكهنت نظرية الكم بهذه الميكانيكا المحيرة. ومع ذلك، حتى ألبرت أينشتاين لم يكن يؤمن بهذه النظرية: فقد كان بإمكان جسيمين ملتصقين في البداية (مثل التوائم) أن يحتفظا بعلامة ماضيهما المشترك ويتصرفا بشكل مشابه، حتى مع وجود مسافة فاصلة بينهما.

وينتمي آلان أسبيه إلى جامعة باريس ساكليه الفرنسية، ويبلغ 75 عاما، بينما يبلغ جون كلاوسر 79 عاماً وأنتون زيلينغر من جامعة فيينا يبلغ 77 عاما. ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.

والإثنين مُنحت جائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا للسويدي سفانتي بابو، صاحب الفضل في اكتشاف "رجل دينيسوفا" ومكتشف الحمض النووي لإنسان نياندرتال.

وينتهي الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل العلمية الأربعاء، مع جائزة الكيمياء، على أن يستمر الموسم الخميس مع جائزة نوبل للآداب، والجمعة مع جائزة نوبل للسلام الممنوحة في أوسلو. ويُختتم موسم جوائز نوبل هذا العام الإثنين القادم مع الإعلان عن الفائزين في فئة الاقتصاد.

وخلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن جوائز نوبل الخاصة بالكيمياء (الأربعاء)، الأدب (الخميس)، السلام (الجمعة)، والاقتصاد (الإثنين القادم).

والعام الماضي، تقاسم كل من الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع الإيطالي جورجيو باريزي جائزة نوبل للفيزياء، "لمساهمتهم الثورية في فهم أنظمتنا الفيزيائية المعقدة"، بحسب أكاديمية نوبل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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