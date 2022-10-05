جائزة نوبل

نوبل للكيمياء لعام 2022 مناصفة للأمريكيين كارولين بيرتوتزي و باري شاربلس والدانماركي مورتن ميلدال

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جائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 مُنحت مناصفة للأمريكيين كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس والدانماركي مورتن ميلدال .
جائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 مُنحت مناصفة للأمريكيين كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس والدانماركي مورتن ميلدال . © جائزة نوبل
نص: فرانس24 تابِع
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حظي العلماء كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس ومورتن ميلدال، وهم على التوالي أمريكيان ودانماركي، بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022، وفق ما أعلنت اللجنة الأربعاء. وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.

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فاز الدانماركي مورتن ميلدال والأمريكيين كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس الأربعاء بنوبل للكيمياء  لعام 2022 مناصفة، وحقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم - الكيمياء النقرية  - والكيمياء المتعامدة البيولوجية".

وبذلك يكون الأمريكي باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.

 

جائزة نوبل للكيمياء

وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار). (الدولار = 10.9281 كرونة سويدية).

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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