جائزة نوبل

نوبل للكيمياء لعام 2022 مناصفة للأمريكيين كارولين بيرتوتزي و باري شاربلس والدانماركي مورتن ميلدال

جائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 مُنحت مناصفة للأمريكيين كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس والدانماركي مورتن ميلدال . © جائزة نوبل

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

حظي العلماء كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس ومورتن ميلدال، وهم على التوالي أمريكيان ودانماركي، بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022، وفق ما أعلنت اللجنة الأربعاء. وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.