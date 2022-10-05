نوبل للكيمياء لعام 2022 مناصفة للأمريكيين كارولين بيرتوتزي و باري شاربلس والدانماركي مورتن ميلدال
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حظي العلماء كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس ومورتن ميلدال، وهم على التوالي أمريكيان ودانماركي، بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022، وفق ما أعلنت اللجنة الأربعاء. وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.
فاز الدانماركي مورتن ميلدال والأمريكيين كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس الأربعاء بنوبل للكيمياء لعام 2022 مناصفة، وحقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.
وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم - الكيمياء النقرية - والكيمياء المتعامدة البيولوجية".
وبذلك يكون الأمريكي باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.
جائزة نوبل للكيمياء
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4
وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار). (الدولار = 10.9281 كرونة سويدية).
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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