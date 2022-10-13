إسبانيا: نجاح أول عملية زرع أمعاء في العالم لرضيعة يبلغ عمرها 13 شهرا

صحة

أصدرت السلطات الصحية الإسبانية في منطقة مدريد بيانًا الثلاثاء تعلن فيه نجاح مستشفىً حكومي في إجراء "أول عملية زرع أمعاء في العالم بعدما تبرّع بهذا العضو شخص توقف قلبه عن الانقباض". وخضعت طفلة رضيعة ذات 13 شهرًا لهذه العملية، فيما أوضحت السلطات أنها ممتازة وأنها موجودة في منزل والديها. وكانت فرق طبية عدة قد أجرت بحوثاً وتجارب على مدى ثلاث سنوات لإثبات أنّ عملية الزرع هذه قابلة للإجراء.

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أفادت السلطات الصحية الإسبانية في منطقة مدريد في بيان الثلاثاء، بخضوع طفلة تبلغ 13 شهراً لأول عملية زرع أمعاء تُجرى في العالم أُخذت من شخص توقف قلبه عن الانقباض.

وأعلنت السلطات الصحية أنّ مستشفى لاباز نجح في إجراء "أول عملية زرع أمعاء في العالم بعدما تبرّع بهذا العضو شخص توقف قلبه عن الانقباض". وأوضحت السلطات أنّ الطفلة إيمّا "خرجت من المستشفى وموجودة حالياً في منزلها مع والديها أنّا ودانيال وهي في حال ممتازة".

ويجري التبرع بأعضاء المرضى الذين تتوقف قلوبهم بعد وفاتهم. وأوردت السلطات أنّ هذه التقنية تتيح "بعد الحصول على شهادة وفاة الشخص، الاحتفاظ بالأعضاء من طريق ضخ الدم الممزوج بالأكسجين فيها".

وأكدت أنّ هذه التقنية "لم تُستخدم قبل اليوم مطلقاً للأمعاء باعتبار أنها غير مناسبة لها، رغم وفاة 30% من المرضى المُدرجة أسماؤهم على قائمة الانتظار".

وأجرت فرق عدة في المستشفى الواقع في العاصمة الإسبانية بحوثاً وتجارب مدى ثلاث سنوات لإثبات أنّ عملية الزرع هذه قابلة للإجراء.

فرانس24/أ ف ب

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