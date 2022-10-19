المتسلقة الإيرانية ركابي تعود إلى طهران "بسلام" بعد مشاركتها في مسابقة بكوريا الجنوبية من دون حجاب

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المتسلقة الإيرانية ريكابي في مطار طهران، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

عادت المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي الأربعاء إلى إيران بعد أن شاركت من دون حجاب في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية، ما يشكل مخالفة لقواعد اللباس التي يجدر بالإيرانيات الالتزام بها لدى مشاركتهن في مسابقات خارجية، ومنها تغطية الرأس بالكامل. وقالت ركابي: "لقد عدت إلى إيران بسلام، بصحة ممتازة ووفق الجدول المقرر مسبقا. أعتذر إلى شعب إيران بسبب التوترات التي خلقتها".

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عادت المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي (33 عاما) فجر الأربعاء إلى طهران، وفق ما أظهرت لقطات نشرها التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد مشاركتها من دون حجاب في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية، حيث تجمع عشرات من مواطنيها للترحيب بها.

كما أظهر شريط مصور نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر تطبيق تليغرام، عشرات الأشخاص متجمعين خارج مبنى الوصول، يهتفون ويصفقون. وأحاط هؤلاء بحافلة صغيرة وسيارة يعتقد أن ركابي وآخرين من أفراد الفريق المشارك في مسابقة التسلق، كانوا على متنهما.

Elnaz Rekabi story on instagram saying her Hijab slipped off and that her competing without it was an accident. © France24

وقالت ركابي: "لقد عدت إلى إيران بسلام، بصحة ممتازة ووفق الجدول المقرر مسبقا. أعتذر إلى شعب إيران بسبب التوترات التي خلقتها"، مؤكدة أنها "لا تعتزم مغادرة المنتخب الوطني".

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وكانت ظهرت داخل مبنى مطار الإمام الخميني الدولي وهي ترتدي سترة سوداء اللون ووضعت على رأسها قبعة. وبعدما استقبلها أفراد من عائلتها، تحدثت إلى وسائل الإعلام الرسمية وقد أنزلت كمامة طبية وضعتها على وجهها.

واكتفت ركابي في المنافسات النهائية الأحد بوضع عصبة على الرأس، وهو ما يشكل مخالفة لقواعد اللباس التي يجدر بالإيرانيات الالتزام بها لدى مشاركتهن في مسابقات خارجية، ومنها تغطية الرأس بالكامل.

وفسرت هذه الخطوة على أنها تأييد للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقالت ركابي: "بسبب الأجواء في نهائيات المسابقة والدعوة غير المتوقعة لي لكي أبدأ مشاركتي، ارتبكت مع معداتي التقنية (...) وهذا ما جعلني غير مدركة لمسألة الحجاب الذي كان يجدر بي وضعه".

وكانت هذه التصريحات مشابهة لما نشر الثلاثاء على صفحة ركابي على إنستاغرام، حيث اعتذرت في نص مكتوب عن "القلق" الذي تسببت به، وأكدت أن ظهورها سافرة كان "غير مقصود".

وأظهر بث تدفقي نشره الاتحاد الدولي لرياضة التسلق أن ركابي ظهرت في المنافسة الأولى ورأسها مغطى بمنديل مشدود إلى الوراء، ولكن في المنافسة التالية لتسلق جدار مرتفع بواسطة حبل، اكتفت بلف رأسها بعصبة تظهر كل شعرها المربوط إلى الوراء.

وأتى ذلك بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني (22 عاما)، تخللها قيام العديد من النساء المشاركات بخلع حجابهن في الشوارع ومؤسسات تعليمية.

فرانس24/ أ ف ب

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