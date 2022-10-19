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ريما بجاني: العالم العربي يعاني من تأخر في المتابعة النفسية للمرأة المصابة بسرطان الثدي

03:40 ريما بجاني - صورة شاشة. © فرانس24

قالت الاستشارية في علم النفس العلاجي ريما بجاني، أن النساء اللاتي يعانين من سرطان الثدي يحتجن إلى متابعة نفسية عن قرب. وتؤكد بجاني أن سرطان الثدي يتسبب في مشاكل جسدية قد تؤدي إلى الموت، لكنه أيضا يتسبب في مشاكل تتعلق بصورة المرأة عن ذاتها، لأنه يشمل عضوا يمس من أنوثتها، ما يجعلها تعاني من اضطرابات نفسية كبيرة، خصوصا في المنطقة العربية. وتقر بجاني أن العالم العربي يعاني من تأخر في مجال المتابعة النفسية للمريضة المصابة بسرطان الثدي.