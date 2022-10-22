عقب نشر دراسة تربط مستحضرات تمليس الشعر بسرطان الرحم... مريضة أمريكية ترفع دعوى على "لوريال" الفرنسية

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شعار عملاق مستحضرات التجميل العالمي "لوريال" معروض في صالون أكسيوناريا في باريس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017

إثر نشر دراسة مطلع الأسبوع الجاري أجرتها معاهد الصحة الأمريكية كشفت أن منتجات تمليس الشعر ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان الرحم، قامت أمريكية تخضع للعلاج منه، برفع دعوى مدنية الجمعة على مجموعة "لوريال" الفرنسية التي تعودت على استخدام منتجاتها، وفق ما أعلن محاموها. ويُعتبر سرطان الرحم (وهو غير سرطان عنق الرحم)، شكلا نادرا نسبيا من الداء، إلا أن معدلات الإصابة به آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة، وخصوصا في صفوف النساء ذوات البشرة السوداء.

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قامت أمريكية اعتادت طويلا على استخدام منتجات تمليس الشعر وتخضع للعلاج من سرطان الرحم برفع دعوى مدنية الجمعة على مجموعة "لوريال" الفرنسية، بعد نشر دراسة أكدت وجود رابط بين المرض المذكور وهذه المستحضرات.

وتقدم المحامي الشهير بن كرامب بهذه الدعوى بوكالته عن جيني ميتشل التي استخدمت "هذه المنتجات الخطرة" على شعرها مدى نحو عقدين، على ما أفاد كرامب في بيان، قبل تشخيص إصابتها بسرطان الرحم، مما استلزم استئصال رحمها بالكامل.

واستند بيان وكلاء ميتشل على دراسة جديدة كبيرة أجرتها معاهد الصحة الأمريكية ونُشرت الاثنين أظهرت أن منتجات تمليس الشعر التي تستخدمها النساء وخصوصا ذوات البشرة السوداء منهن، تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ويُعتبر سرطان الرحم (وهو غير سرطان عنق الرحم)، شكلا نادرا نسبيا من السرطان، إلا أن معدلات الإصابة به آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة، وخصوصا ذوات البشرة السوداء منهن. ووفق الدراسة، استخدام هذه المنتجات بشكل متكرر، أي أكثر من أربع مرات في السنة، يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ومن المطالب الرئيسية للدعوى المدنية التي رُفعت الجمعة تعويضات عن عطل وضرر من الفرع الأمريكي لشركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال"، بالإضافة إلى شركات أخرى.

وقال كرامب المعروف بتوكله عن عدد من عائلات ذوات بشرة سوداء في قضايا العنف المفرط من الشرطة "سنكتشف بلا شك أن قضية ميتشل المأساوية هي واحدة من حالات كثيرة خدعت فيها الشركات النساء السود بقوة لزيادة أرباحها".

فرانس24/ أ ف ب

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