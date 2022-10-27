تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن درجات حرارة الأرض سترتفع بمقدار 2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن

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بحيرة جفت في شرق الصين في صورة التقطت في 21 آب/أغسطس 2022.

أصدربرنامج الأمم المتحدة للبيئة الخميس تقريرا جديدا حذرت فيه من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وذلك استنادا للتعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة. وأشار التقرير إلى أنه ومن أجل حصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1,5 درجة مئوية، سيتوجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45 % مقارنة بالمستويات الحالية، وفق التقرير.

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نظرا إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة، حذرت الأمم المتحدة الخميس في تقرير جديد من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ووفق ما تضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الدول لا تلتزم بتعهداتها والمسار الحالي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2,8 درجة مئوية. والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل "أدنى بوضوح" من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1,5 درجة.

ومن أجل حصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1,5 درجة مئوية، سيتوجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45 % مقارنة بالمستويات الحالية، وفق التقرير.

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غير أن التعهدات المناخية الأخيرة (المعروفة بـ"المساهمات المحددة على المستوى الوطني") ستساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 5 % بحلول العام 2030 مقارنة بما هي عليه اليوم مع التعهدات غير المشروطة وبنسبة 10 % مع التعهدات المشروطة بتمويل أو إجراءات خارجية.

من ناحية الاحترار، تُترجم "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" في إعطاء "فرصة بنسبة 66 % لحصر الاحترار بـ2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن". وتعطي "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" المشروطة نتيجة أفضل قليلا تحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية، لكنها أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المناخي الذي أبرم عام 2015.

ومع أخذ التزامات "الحياد الكربوني" التي ضاعفتها البلدان أخيرا في الاعتبار، يمكن حتى حصر الزيادة إلى 1,8 درجة مئوية والاقتراب من الهدف الذي حدده اتفاق باريس. لكن "هذا السيناريو غير مقنع حاليا"، بحسب التقرير الذي يشير إلى "التباينات" بين الوعود التي قُطعت والنتائج التي تم الحصول عليها.

ويذكر أنه خلال مؤتمر المناخ "كوب26" الأخير الذي نظم عام 2021 في غلاسغو، التزم موقعو الاتفاق أن يراجعوا التزاماتهم سنويا - بدلا من كل خمس سنوات - بشأن مكافحة الانبعاثات.

لكن الاستجابة كانت "غير كافية بشكل رهيب" بحسب التقرير، إذ أرسلت 24 دولة فقط مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 أيلول/سبتمبر، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر "كوب27".

وهذا عدد "مخيب للآمال"، وفق ما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل في بيان صحافي مصاحب للبيانات الجديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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