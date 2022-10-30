بينها مأساة مكة.. ما هي أكبر حوادث التدافع المميتة خلال العقد الماضي؟

أعاد حادث التدافع المميت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول السبت، خلال احتفالات "الهالوين"، إلى الأذهان حوادث مماثلة خلال العقد الماضي راح ضحيتها مئات الأشخاص. ولعل من بين أكثرها مأساوية ذلك الذي أدى مقتل نحو 2300 شخص بموقع رمي الجمرات في منى بمكة خلال موسم الحج سنة 2015.

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كان حادث التدافع الذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصا في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول ليل السبت الأحد خلال احتفالات عيد "هالوين" من بين الأكثر دموية في السنوات العشر الماضية.

وإليكم جردا لأحداث التدافع المميتة خلال العقد الماضي:

2300 قتيل في موسم الحج بمكة

في 24 أيلول/سبتمبر 2015، أدى تدافع هائل في موقع رمي الجمرات في منى بمكة خلال موسم الحج إلى مقتل نحو 2300 شخص، وهي الكارثة الأكثر دموية في تاريخ الحج.

وألقت إيران التي أعلنت وفاة 464 من حجاجها باللوم على المملكة العربية السعودية معتبرة أنها أساءت تنظيم الحج.

وفسّر حجاج، التدافع بإغلاق طريق قرب موقع رمي الجمرات وسوء إدارة قوات الأمن لتدفق الحجاج. بعد إيران، تعد مالي التي قُتل 282 من حجاجها، ثاني أكثر الدول تضررا.

أكثر من 150 قتيلا في عيد "هالوين" بكوريا الجنوبية

ليل 29 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2022، لقي 153 شخصا حتفهم وأصيب 134 بجروح في تدافع في سيول خلال احتفالات عيد هالوين، التي شارك فيها الآلاف في شوارع ضيقة بأحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية.

133 قتيلا بملعب كرة قدم في إندونيسيا

في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022، وقع تدافع في ملعب كرة قدم في مالانغ (شرق جزيرة جاوة) بعد أن أرادت الشرطة صد الجماهير بالغاز المسيل للدموع، ما تسبب في مقتل 133 شخصا بينهم أكثر من أربعين طفلا.

تعرض العديد من الضحايا المذعورين للدهس أو الاختناق أثناء محاولتهم استخدام بوابات خروج مغلقة أو شديدة الضيق.

ووجهت لوائح اتهام إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، ونُقل قائد شرطة المنطقة. وقررت السلطات هدم ملعب كانجوروهان.

115 قتيلا في احتفال ديني بالهند

في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أدى تدافع على هامش احتفال ديني قرب معبد في منطقة داتيا بولاية ماديا براديش الهندية (وسط) إلى مقتل ما لا يقل عن 115 شخصا دهسا أو غرقا، وجرح أكثر من 110 آخرين.

وقت وقوع الحادث، كان حوالي 20 ألف شخص على جسر فوق نهر السند. وبحسب السلطات المحلية، فإن شائعة عن انهيار محتمل للجسر الذي اصطدم به جرّار أدت إلى التدافع.

60 قتيلا خلال ليلة رأس السنة في ساحل العاج

في 1 كانون الثاني/يناير 2013، قتل ما لا يقل عن 60 شخصا من بينهم العديد من الشباب، في تدافع وقع عندما غادر حشد كبير من المتفرجين منطقة بلاتو في أبيدجان (وسط) بعد مشاهدة عرض للألعاب النارية في رأس السنة.

56 قتيلا خلال تشييع جنازة قاسم سليماني في إيران

في 7 كانون ثاني/يناير 2020، أدى تدافع في كرمان (جنوب شرق) خلال مشاركة حشد كبير في تشييع جنازة الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى مقتل 56 شخصا.

وسليماني الذي يُعتبر بطلا في إيران، قُتل في 3 كانون الثاني/يناير في ضربة أمريكية بطائرة مسيّرة خارج مطار بغداد.

52 قتيلا خلال مهرجان في إثيوبيا

في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016، لقي ما لا يقل عن 52 شخصا حتفهم وفق السلطات الإثيوبية - 100 على الأقل وفق المعارضة - خلال تدافع في بيشوفتو (50 كم جنوب شرق أديس أبابا) بعد اشتباكات مع الشرطة أثناء مهرجان إيريشا التقليدي الذي تقيمه إتنية أورومو في نهاية موسم الأمطار.

45 قتيلا في تنزانيا

في 21 آذار/مارس 2021، لقي 45 شخصا حتفهم في تدافع في ملعب دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، أثناء مراسم تكريم الرئيس الراحل جون ماغوفولي.

45 قتيلا في موسم الحج اليهودي بإسرائيل

في 30 نيسان/أبريل 2021، أسفر تدافع أثناء موسم الحج السنوي اليهودي في جبل ميرون (الجرمق) شمال إسرائيل عن مقتل 45 شخصا على الأقل، في ظل أكبر تجمع في البلاد بعد تفشي وباء كوفيد-19.

فرانس24 /أ ف ب

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