شركة "ميتا" المالكة لفيس بوك وإنستاغرام ستسرح الآلاف من موظفيها عبر العالم

قررت شركة "ميتا" المالكة لكل من فيس بوك وإنستاغرام تسريح الآلاف من موظفيها عبر العالم اعتبارا من هذا الأسبوع، حسبما أفادت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" الأحد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك الأربعاء وأن يتأثر آلاف الموظفين في أول إجراء من هذا النوع في تاريخ عملاق منصات التواصل الاجتماعي.

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قالت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" الأحد إن شركة "ميتا" المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستاغرام، تنوي تسريح آلاف الموظفين بدءا من هذا الأسبوع، كما تفعل شركات أخرى عدة في مجال التكنولوجيا في إطار الأزمة الاقتصادية مثل تويتر.

وتوظف مجموعة "ميتا" نحو 87 ألف موظف عبر العالم وفق أرقام 30 سبتمبر/أيلول.

وخلال نشر أحدث النتائج الفصلية المخيبة للآمال مؤخرا، قال رئيس المجموعة مارك زوكربرغ إن عدد الموظفين في الشركة لا ينبغي أن يرتفع بحلول نهاية 2023، حتى إنه يجب أن يتراجع قليلا.

وحسب مصادر الصحيفة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك الأربعاء وأن يتأثر آلاف الموظفين في أول إجراء من هذا النوع في تاريخ عملاق منصات التواصل الاجتماعي.

والخميس الماضي، أعلنت مجموعتان في سيليكون فالي هما "سترايب" و"ليفت" تسريح عدد كبير من موظفيهما فيما جمّدت مجموعة "أمازون" التوظيف. وما إن استحوذ إلون ماسك رئيس شركة تيسلا وأغنى رجل في العالم، على منصة تويتر حتى سرح نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500.

وتعاني المنصات الإلكترونية التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات، خصوصا من خفض المعلنين إنفاقهم على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدلات الفائدة.

وتراجعت الأرباح الصافية لمجموعة "ميتا" إلى 4,4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52 بالمئة على أساس سنوي).

وكان زوكربرغ قد قال في أواخر أكتوبر/تشرين الأول: "نواجه اقتصادا كليا متقلبا وازدياد المنافسة وخسارة إعلانات وتزايد تكاليف استثماراتنا الطويلة الأمد"، مشددا على أن "آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهد، أفضل حالا مما تشير إليه بعض التعليقات".

لكن سهم المجموعة تراجع في اليوم التالي بنسبة 24,56 بالمئة في بورصة وول ستريت.

فرانس24/ أ ف ب

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