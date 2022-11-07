ماكرون سيضغط على الدول الغنية "غير الأوروبية" لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي

قمة المناخ 27

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 أكتوبر/تشرين الثاني 2022 خلال مقابلة مع قناة فرانس 2.

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين من شرم الشيخ حيث يشارك إلى جانب قادة دول العالم والحكومات في قمة المناخ 27 بمصر، أنه سيمارس الضغوط على "الدول الغنية غير الأوروبية" وعلى رأسها الولايات المتحدة، لحثها على دفع "حصتها" في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

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سيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "ممارسة الضغوط" على "الدول الغنية غير الأوروبية" وخصوصا الولايات المتحدة، لتدفع "حصتها" في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي، حسبما قال ماكرون الإثنين الذي يشارك في قمة شرم الشيخ.

وصرح ماكرون خلال لقاء مع شباب من أفريقيا وفرنسا على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في مصر: "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا" في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي.

واعتبر ماكرون أن بلاده وأوروبا هما على الطريق الصحيح في مجال خفض الانبعاثات. لكن على الدول النامية الكبرى أن "تتخلى سريعا عن الفحم".

وفيما يحتدم الجدل والنقاشات في كوب27 حول المساعدة المالية التي ينبغي أن تقدم إلى الدول الضعيفة إزاء التغير المناخي، أكد ماكرون أن "الأوربيين يدفعون، لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع". وتابع: "يجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية والقول لها ‘يجب أن تدفعي حصتك’".

فرانس24/ أ ف ب

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