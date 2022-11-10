تونس: حارس مصرف يستولي على 180 ألف دولار ويلوذ بالفرار

استولى حارس مصرف في تونس على 180 ألف دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الخميس عن مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية. وذكرت الوكالة أن الحارس كان على متن شاحنة مخصصة لنقل العملة الصعبة وتوزيعها على فروع أحد البنوك في العاصمة، واستغل نزول موظف كان بصحبته على متنها، وسرق المبلغ المذكور ولاد بالفرار، فيما اعتقلت الشرطة الموظف وسائق الشاحنة.

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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية تونسية، الخميس أن حارس مصرف سرق مبلغ 600 ألف دينار (180 ألف دولار)، بعدما استغل ذهاب موظف البنك الذي كان برفقته للقاء سباك في بيته.

وفي تفاصيل الحادثة، كان موظف في مصرف محلي يتنقل الأربعاء في شاحنة مخصصة لنقل العملة الصعبة وتوزيعها على فروع البنك في العاصمة تونس، برفقة سائق وحارس.

وطلب الموظف من سائق الشاحنة تغيير وجهتها إلى منطقة الدندان بالعاصمة لكي يتمكن من الذهاب لبيته، حيث كان سباك في انتظاره، على ما أفادت سندس النويوي، الناطقة الرسمية باسم محكمة منطقة منوبة حيث وقعت الحادثة، في تصريحات إعلامية.

وعند نزول الموظف من الشاحنة، "استغل الحارس الفرصة" وأخذ الحقيبة التي تحتوي على ما قيمته "أكثر من 600 ألف دينار من العملة الصعبة (يورو ودولار) وهرب"، بحسب الناطقة القضائية.

ويعمل الحارس في شركة حراسة خاصة، وكانت مهمته تأمين عملية نقل الأموال، وهو من أًصحاب السوابق العدلية إذ صدرت في حقه أكثر من عشر مذكرات تفتيش في قضايا سرقة ومخدرات، بحسب النويوي. وأوقف موظف البنك وسائق الشاحنة رهن التحقيق في القضية.

فرانس24/ أ ف ب

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