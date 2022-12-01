ريبورتاج: السلطات الصحية في الأردن تطلق حملة "كلنا إيجابية" لتسليط الضوء على معاناة مرضى "الإيدز"

01:42 وزارة الصحة الأردنية تطلق حملة "كلنا إيجابية" لتسليط الضوء على معاناة الأشخاص المتعايشين مع فيروس الإيدز. © فرانس24

على غرار دول العالم، أحيا الأردن الخميس اليوم العالمي لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسب "الإيدز"، تحت شعار "المساواة". وخلال المناسبة، طالب المحتفلون بإزالة جميع الحواجز التي من شأنها إنهاء أوجه عدم المساواة بحقوق الأشخاص المصابين والمتعايشين مع هذا المرض. في هذا السياق، أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني حملة "كلنا إيجابية" لتسليط الضوء على معاناة الأشخاص المتعايشين مع فيروس الإيدز، وإزالة الحواجز أمام وصولهم للخدمات وإنهاء أوجه عدم المساواة بحقوقهم.