الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن البشرية باتت "سلاحا للانقراض الشامل" عشية قمة التنوع البيولوجي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يلقي كلمة أمام قمة التنوع البيولوجي في مدينة مونتريال الكندية، 6 كانون الأول/ديسمبر 2022.

عشية مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي (كوب15) في مدينة مونتريال الكندية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء من أن البشرية أصبحت "سلاحا للانقراض الشامل" في الطبيعة التي "نعاملها وكأنها مرحاض". وتواجه القمة تحديات كبيرة بوجود مليون نوع مهدد بالانقراض، ومعاناة ثلث الأراضي من تدهور فيما الأراضي الخصبة تضمحل، إلى جانب تسريع التلوث والتغير المناخي بسبب تدهور وضع المحيطات.

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء عشية مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي (كوب15) في مونتريال بكندا، إن البشرية أصبحت "سلاحا للانقراض الشامل" محذرا من آثار ذلك على الطبيعة التي "نعاملها وكأنها مرحاض".

وأكد "مع شهيتنا غير المحدودة للنمو الاقتصادي الخارج عن السيطرة وغير العادل أصبحت البشرية سلاحا للانقراض الشامل" معتبرا أن المؤتمر يشكل "فرصتنا لوقف هذا المجون المدمر".

ومنذ توليه منصبه في 2017، جعل رئيس الوزراء البرتغالي السابق من مكافحة التغير المناخي أولوية في تحركه.

وأتى كلامه بعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي توقف عن إلقاء خطابه بعد تدخل نحو عشرة من ممثلي الشعوب الأصلية. وقد رفع هؤلاء لافتة كتب عليها "إبادة السكان الأصليين = إبادة البيئة الطبيعية". وقد اقتيد هؤلاء بهدوء إلى خارج القاعة وسط تصفيق جزء من الحضور الداعم لتحركهم.

والتحديات المطروحة أمام كوب15 كبيرة جدا. فثمة مليون نوع مهدد بالانقراض وثلث الأراضي يعاني من تدهور فيما الأراضي الخصبة تضمحل. كذلك يتسارع التلوث والتغير المناخي بسبب تدهور وضع المحيطات.

وتجتمع نحو 200 دولة من السابع من كانون الأول/ديسمبر إلى التاسع عشر منه في محاولة للتوصل إلى ميثاق يمتد على عشر سنوات من أجل الطبيعة وتجنب موجة انقراض جماعي سادسة. إلا أن نتيجة المفاوضات التي تتمحور حول نحو عشرين هدفا بغية حفظ الأنظمة البيئية بحلول 2030، غير مضمونة.

فرانس24/ أ ف ب

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