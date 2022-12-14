"مراسلون بلا حدود": مقتل 57 صحافيا واعتقال 533 في 2022

متظاهرون ضد النظام الإيراني إثر وفاة مهسا أميني ، إسطنبول، تركيا ، 10 ديسمبر/كانون الأول 2022.

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في حصيلتها السنوية الأربعاء أن عدد الصحافيين المسجونين في العالم وصل إلى مستوى قياسي جديد لعام 2022 وهو 533، أي أنه يفوق عدد العام الماضي بأربعين صحافيا والذي سجل بالأساس عددا تاريخيا بحصيلة بلغت 488. ويتوزّع أكثر من نصف الصحافيين المسجونين في العالم في الأول من كانون الثاني/ديسمبر على خمس دول هي الصين وبورما وإيران وفيتنام وبيلاروس.

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كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء أن عدد الصحافيين المسجونين في العالم بلغ 533 صحافيا. وهو عدد في ارتفاع مستمر إذ زاد بأربعين صحافيا معتقلا مقارنة بالعام الماضي.

وتشير الحصيلة أيضا إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما تم تسجيل مستويات "منخفضة تاريخيا" في 2021 (48) و2020 (50).

وقد ارتفع عدد الصحافيين المسجونين هذه السنة بأربعين صحافيا عن العام الماضي الذي كان قد سجل بالأساس عددا تاريخيا بلغ 488 صحافيا، وفق المنظمة غير الحكومية.

ويتوزّع أكثر من نصف الصحافيين المسجونين في العالم في الأول من كانون الثاني/ديسمبر على خمس دول، وهي الصين (110) وبورما (62) وإيران (47) وفيتنام (39) وبيلاروس (31).

من جهته، صرح الأمين العام للمنظمة المدافعة عن حرية الصحافة كريستوف دولوار أن "الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة من خلال سجن صحافيين".

هذا، وقد لفتت المنظمة ضمن هذا التعداد العالمي إلى عدد غير مسبوق من النساء المسجونات بلغ 78 مقابل 60 العام الماضي.

وأوضحت أن "النساء الصحافيات يمثلن الآن حوالي 15% من المسجونين بالمقارنة مع أقل من 7% قبل خمس سنوات".

وتعد إيران الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه "القائمة القاتمة" هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ العام 1995.

وكانت الجمهورية الإسلامية قد سجنت عددا "غير مسبوق" منذ عشرين عاما من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، في ظل قمع الحركة الاحتجاجية المتواصلة في هذا البلد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق، لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

فرانس24/أ ف ب

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