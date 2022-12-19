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كندا: دول العالم تتوصل لاتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي في مؤتمر "كوب15" بمونتريال

رجال شرطة أمام مقر انعقاد مؤتمر الأطراف حول التنوع الحيوي "كوب15" بمدينة مونتريال الكندية. 6 كانون الأول/ديسمبر 2022. © رويترز

أسفرت المشاورات المتواصلة منذ أسبوعين خلال مؤتمر الأطراف "كوب15" الذي انعقد بمدينة مونتريال الكندية، إلى توصل دول العالم إلى اتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي.