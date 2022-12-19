بيئة
كندا: دول العالم تتوصل لاتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي في مؤتمر "كوب15" بمونتريال
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أسفرت المشاورات المتواصلة منذ أسبوعين خلال مؤتمر الأطراف "كوب15" الذي انعقد بمدينة مونتريال الكندية، إلى توصل دول العالم إلى اتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي.
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تمكنت بلدان العالم أجمع من الوصول إلى اتفاق تاريخي الإثنين في مونتريال للجم تدهور التنوع الحيوي وموارده التي لا غنى عنها للبشرية.
وقال هوانغ رونتشيو الرئيس الصيني لمؤتمر الأطراف "كوب15" خلال الجلسة العامة التي أقيمت ليلا بتوقيت مونتريال: "اعتمُد الاتفاق" وسط تصفيق حارّ من المندوبين.
فرانس24/ أ ف ب
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