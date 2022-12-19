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كندا: دول العالم تتوصل لاتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي في مؤتمر "كوب15" بمونتريال

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رجال شرطة أمام مقر انعقاد مؤتمر الأطراف حول التنوع الحيوي "كوب15" بمدينة مونتريال الكندية. 6 كانون الأول/ديسمبر 2022.
رجال شرطة أمام مقر انعقاد مؤتمر الأطراف حول التنوع الحيوي "كوب15" بمدينة مونتريال الكندية. 6 كانون الأول/ديسمبر 2022. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع

أسفرت المشاورات المتواصلة منذ أسبوعين خلال مؤتمر الأطراف "كوب15" الذي انعقد بمدينة مونتريال الكندية، إلى توصل دول العالم إلى اتفاق تاريخي بشأن التنوع الحيوي.

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تمكنت بلدان العالم أجمع من الوصول إلى اتفاق تاريخي الإثنين في مونتريال للجم تدهور التنوع الحيوي وموارده التي لا غنى عنها للبشرية.

وقال هوانغ رونتشيو الرئيس الصيني لمؤتمر الأطراف "كوب15" خلال الجلسة العامة التي أقيمت ليلا بتوقيت مونتريال: "اعتمُد الاتفاق" وسط تصفيق حارّ من المندوبين.

فرانس24/ أ ف ب

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