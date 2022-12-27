المملكة المتحدة: الذكاء الاصطناعي يحسن القدرات الإدراكية بعد التعرض لجلطة دماغية

في الوقت الذي يتعرض أكثر من 85 ألف شخص في إنكلترا لسكتة دماغية كل عام، قالت وزارة الصحة البريطانية الثلاثاء إن عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة بعد تعرضهم لجلطة دماغية في البلاد ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف بفضل الذكاء الاصطناعي.

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برينوميكس إي-ستروك (Brainomix e-Stroke)، نظام تم تطويره عن طريق شركة تتخذ من مدينة أكسفورد البريطانية مقرا لها، يسمح بتقليل مدة التشخيص بأكثر من ساعة ويدل على اختيار العلاج الأنسب بسرعة كبيرة .

وقد تم استخدام هذا النظام في 111 ألف حالة سكتة دماغية مشتبه بها، وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة المرضى الذين أصبحت آثار السكتة لا تظهر عليهم بتاتا أو قليلة جدا، من 16% إلى 48%.

ومن بين مزايا الذكاء الاصطناعي أنه يساعد على اتخاذ القرار في تفسير فحوصات الدماغ، للسماح للمريض "بالحصول على العلاج المناسب، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب"، وفق وزارة الصحة البريطانية.

واستشهدت الوزارة بحالة كارول ويلسون، وهي مساعدة تربوية وجدّة عانت في حزيران/يونيو 2021 من تقلصات شديدة، جعلتها تفقد بصرها وقدرتها على استخدام أطرافها. وأتاح البرنامج إمكانية التشخيص السريع لجلطة دموية في الدماغ واختيار استئصال الخثرة.

وقالت ويلسون "لقد تمكنت من الجلوس ومراسلة عائلتي في اليوم نفسه، والعودة إلى المنزل والمشي مرة أخرى بعد حوالي يومين من إصابتي بسكتة دماغية".

من جانبه، أوضح مدير التحول في هيئة الصحة العامة البريطانية (ان اتش اس) تيموثي فيريس، أن "كل دقيقة يتم توفيرها خلال التقييم الأولي داخل المستشفى للأشخاص الذين يعانون من أعراض السكتة الدماغية، تحسن بشكل كبير فرص المريض في مغادرة المستشفى بصحة جيدة.

هذا، ويتعرض أكثر من 85 ألف شخص في إنكلترا لسكتة دماغية كل عام.

فرانس24/رويترز

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