نساء من العالم العربي والإسلامي سجلن حضورا لافتا عام 2022

متظاهر يحمل ملصقا خلال مظاهرة احتجاجية في برلين بألمانيا بعد وفاة مهسا أميني، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

طبع العام 2022 باسم مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية التي أشعلت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران، إلى جانب أميني نساء أخريات سجلن حضورا لافتا هذا العام.. فمن هن؟

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من مهسا أميني، إلى أنس جابر.. نساء من العالم العربي والإسلامي تركن بصمتهن في العام 2022.

متظاهرون يرفعون صورة لمهسا أميني في مظاهرة نظمت في إسطنبول في سبتمبر/أيلول 2022 © أ ف ب

مهسا أميني

أيقونة الاحتجاجات في إيران المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وهي الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، توفيت بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

وأشعلت وفاتها موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن مع النساء الإيرانيات في مختلف أنحاء العالم. وتواصلت الاحتجاجات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها وبتغيير النظام، على الرغم من الحملة الأمنية التي تنفذها الشرطة الإيرانية، والتي قتل فيها العشرات واعتقل المئات.

التونسية أنس جابر في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز. سبتمبر/أيلول 2022. © أ ف ب/ أرشيف

أنس جابر

لاعبة كرة المضرب التونسية (28 عاما)، هي أول عربية تصل إلى نهائي ويمبلدون، كما أنها أول عربية على الإطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

وتعتبر اللاعبة نجمة في تونس حيث منحها وزير الرياضة لقب "وزيرة السعادة"، وبثت شغف هذه الرياضة في كل البلاد. وقد وضعت هدفين للعام المقبل، هما أن تصبح المصنفة الأولى في العالم وأن تفوز في إحدى دورات البطولات الكبرى.

شيرين أبو عاقلة © فرانس24

شيرين أبو عاقلة

قتلت الصحافية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) العاملة في قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

عُرفت بتغطيتها الإعلامية على مدى سنوات للنزاع الميداني بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وأثار مقتل أبو عاقلة استنكارا دوليا واسعا، كما فتحت واشنطن تحقيقا في ملابسات مقتلها، إذ يُتهم الجيش الإسرائيلي باستهدافها.

رضوى حلمي أحمد

هي أول قاضية تعتلي منصة المحكمة الإدارية في مصر، بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال. وتولي المرأة المصرية منصات القضاء لا يمنعه القانون لكن العرف الجاري جعله حكرا على الرجال.

لكن ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي، على الرغم من أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك. وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.

الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي © أ ف ب

الإيرانية ترانه عليدوستي

تعد ترانه عليدوستي أشهر شخصية اعتقلت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر. ودعا قرابة 500 ممثل ومخرج وعامل في مجال السينما العالمية، من بينهم النجمتان كيت وينسلت وماريون كوتيار والمخرجان الكبيران كين لوتش وبيدرو ألمودوفار، في رسالة مفتوحة الأربعاء السلطات الإيرانية الإفراج فورا عنها.

واعتقلت الممثلة الشهيرة إثر انتقادها إعدام السلطات محسن شكاري شنقا بعد إدانته بتهمة "الحرابة".

المغربية بشرى الكربوبي

الحكمة المغربية بشرى الكربوبي مع زميلتها سليمة موكاسانغا خلال كأس الأمم الأفريقية. © رويترز

في شهر مايو/أيار من العام 2022 أصبحت بشرى كربوبي أول حكمة في كرة القدم تدير نهائي كأس العرش بالمغرب في سابقة من نوعها بالعالم العربي.

وسبق لكربوكي أن تولت مهمة حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية بين مصر والسنغال لبطولة كأس أمم أفريقيا في شباط/فبراير الفائت بالكاميرون.

وكربوبي من ضمن المرشحات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلاندا، بحسب الاتحاد المغربي لكرة القدم.

عائشة الشنا © فرانس 24

المغربية عائشة الشنا

أيقونة الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب، توفيت في 25 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أن نذرت حياتها للدفاع عن حقوق النساء والأمهات العازبات في بلادها. وهو ما أتاح لها أن تصبح رمزا لكفاح النساء في المغرب.

أسست جمعية "التضامن النسوي" وواجهت انتقادات واسعة، لأنها تبنت قضية الأمهات العازبات المسكوت عنها في مجتمع محافظ. ومنحت عدة جوائز خلال حياتها أبرزها الوسام الملكي من قبل العاهل المغربي محمد السادس عام 2000. ووشحها سفير الفرنسي بالمغرب بوسام "جوقة الشرف" من درجة فارس عام 2013.

صبرا المنصر

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