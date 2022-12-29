شخصيات بارزة رحلت عام 2022

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معزون يشاركون في حفل تأبين الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في قصر رام الله الثقافي في 19 حزيران/يونيو 2022 في الذكرى الأربعين لمقتلها.

شهد عام 2023 رحيل العديد من الشخصيات التي طبعت التاريخ والسياسة والإعلام على الصعيدين العالمي والعربي، من أبرزها الملكة إليزابيث الثانية وميخائيل غورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفياتي السابق إضافة إلى الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

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في 2022، رحلت الملكة إليزابيث الثانية وميخائيل غورباتشوف وجان لوك غودار وشينزو آبي. فيما يأتي كبار الشخصيات التي توفيت على الصعيدين العالمي والعربي:

كانون الثاني/يناير

- 6: الممثل الأمريكي سيدني بواتييه (94 عاما)، ذو البشرة السوداء الأول الذي ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذي فيلد".

- 15: مصمم الأزياء الإيطالي نينو شيروتي (91 عاما).

- 20: المغنية البرازيلية ذات البشرة السوداء إيلزا سواريش (91 عاما).

- 20: مغني الروك الأمريكي ميت لوف (74 عاما) مؤدي أغنية "بات آوت أوف هيل".

- 23: مصمم الأزياء الفرنسي تييري موغلر (73 عاما).

شباط/فبراير

- 2: الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي (90 عاما) ملهمة المخرج ميكالينجلو أنطونيوني.

- 6: المغنية الهندية والمنتجة في بوليوود لاتا مانغيشكار (92 عاما) الملقبة "عندليب الهند".

- 10: لوك مونتانييه (89 عاما) الحائز على نوبل للطب عن اكتشافه فيروس الإيدز والذي أثارت مواقفه لاحقا جدلا في الأوساط العلمية.

آذار/مارس

- 13: الممثل الأمريكي وليام هورت (71 عاما) الحائز على جائزة أوسكار عن دوره في "كيس أوف ذي سبايدر مان".

- 23: وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بين 1997 و2001 مادلين أولبرايت (84 عاما).

- 25: عازف الدرامز في فرقة "فو فايترز" الأمريكية للروك البديل تايلور هوكينز (50 عاما).

نيسان/أبريل

- 6: السياسي الروسي القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (75 عاما).

- 13: الممثل المسرحي الفرنسي ميشال بوكيه (96 عاما).

- 30: العالمة الفرنسية مارت غوتييه (96 عاما) إحدى مكتشفات الصبغية الزائدة المسؤولة عن متلازمة داون (التثالث الصبغي21).

أيار/مايو

- 11: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) العاملة في قناة الجزيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

- 19: المؤلف الموسيقي اليوناني للأفلام السينمائية فانغليس (إيفانغيلوس باباثاناسيو، 79 عاما)، ومن أعماله الموسيقى التصويرية لفيلم "تشاريوتس أوف فاير".

- 26: الممثل الأمريكي راي لايوتا (67 عاما) بطل فيلم "غودفيلاز" للمخرج مارتن سكورسيزي.

- 26: مؤسس فرقة "ديبيش مود" الموسيقية البريطانية أندي فليتشر (60 عاما)

حزيران/يونيو

- 14: الكاتب الإسرائيلي أفراهام يهوشوا (85 عاما) إحدى شخصيات اليسار الإسرائيلي والمناهض للاحتلال.

- 17: الممثل السينمائي والمسرحي الفرنسي الكبير جان-لوي ترانتينيان (91 عاما).

تموز/يوليو

- 2: المخرج البريطاني بيتر بروك (97 عاما) الذي أحدث ثورة في الأوساط المسرحية.

- 8: المتمرد الماركسي السابق إدوارد دوس سانتوس (79 عاما) الذي تولى رئاسة أنغولا مدة 38 عاما واستغل لمنفعته الخاصة الثروة النفطية في البلاد.

- 8: رئيس وزراء اليابان المحافظ السابق شينزو آبي (67 عاما) الذي اغتيل خلال تجمع انتخابي.

- 31: زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري (71 عاما) الذي خلف أسامة بن لادن على رأس التنظيم وقتل في هجوم أمريكي نُفذ بواسطة طائرة مسيرة في كابول.

آب/أغسطس

- 5: مصمم الأزياء الراقية الياباني إيسيي مياكي (84 عاما)

- 8: المغنية والممثلة الإنكليزية-الأسترالية أوليفيا نيوتن جون (73 عاما) نجمة فيلم "غريس" إلى جانب جون ترافولتا.

- 11: مصممة الأزياء اليابانية هاناي موري (96 عاما)

- 30: الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف (91 عاما) الذي ساهم عن غير قصد بانهيار الاتحاد السوفياتي.

أيلول/سبتمبر

- 2: المخرج المصري علي عبد الخالق (78 عاما).

- 8: الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما).

- 13: المخرج الفرنسي-السويسري جان لوك غودار (91 عاما) أحد كبار وجوه "الموجة الجديدة" في السينما مع أفلام مثل "آ بو دو سوفل".

- 14: الممثلة اليونانية إيريني باباس (93 عاما) بطلة "زوربا ذي غريك" و"ذي غانز أوف نافارون".

- 15: الفنان الحسين الميلودي، (77 عاما) أحد الوجوه البارزة في فن الرسم المغربي المعاصر.

- 17: الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي إحدى الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي.

- 22: الممثل المصري هشام سليم (64 عاما) أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي.

- 22: الروائية البريطانية هيلاري مانتل (70 عاما) الحائزة على جائزة بوكر مرتين.

- 24: عازف الساكسوفون الأمريكي فاريل ساندرز (81 عاما) الذي يعد أحد كبار نجوم الجاز على الصعيد العالمي.

- 26: الداعية الإسلامي المصري الذي يحمل الجنسية القطرية يوسف القرضاوي.

تشرين الأول/أكتوبر

- 4: أسطورة موسيقى الكانتري في الولايات المتحدة لوريتا لين (90 عاما).

- 10: الفيلسوف الفرنسي برونو لاتور (75) أحد رموز الفكر البيئي.

- 11: الممثلة الأمريكية-البريطانية أنجيلا لانسبري (96 عاما) التي عرفت خصوصا بدورها في مسلسل "موردِر شي روت".

- 15: الممثل البريطاني روبي كولتراين (72 عاما) المعروف عالميا بدور "هاغريد" في أفلام هاري بوتر.

- 22: مؤسس شركة ريد بول للمشروبات المنشطة الملياردير النمساوي ديتريش ماتشيتس (78 عاما).

- 25: الرسام الفرنسي المتخصص باللون الأسود بيار سولاج (102 سنة).

- 28: رائد موسيقى "الروك أند رول" الأمريكي جيري لي لويس (87 عاما).

- 28: الروائي والمترجم المصري بهاء طاهر (87 عاما).

تشرين الثاني/نوفمبر

- 9: أسطورة الموسيقى البرازيلية غال كوستا (77 عاما).

- 5: مغني "البوب" و"الهيب هوب" الأمريكي آرون كارتر (34 عاما).

- 20: هيبي دي بونافيني (93 عاما) الناطقة باسم "أمهات بلاسا دي مايو" اللواتي اعتصمن دونما كلل احتجاجا على النظام الديكتاتوري في الأرجنتين للمطالبة بأبنائهن "المفقودين".

- 22: المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود (92 عاما) أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني.

- 22: المغني ومؤلف الأغاني الكوبي بابلو ميلانيس (79 عاما).

- 25: الروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر (93 عاما) مؤلف كتابي "ضريح" و "آه، أوروبا!"

- 30: جيانغ زيمين (96 عاما) رئيس الصين بين العامين 1993 و2003 والأمين العام للحزب الشيوعي بين 1989 و2002. رافق تحول الصين إلى قوة اقتصادية عظمى على الصعيد العالمي.

كانون الأول/ديسمبر

- 4: الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير (91 عاما) الذي باع عشرات ملايين الكتب.

فرانس24/ أ ف ب

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