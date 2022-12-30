الأمم المتحدة تحث على "ضمان الحماية من الكراهية والمعلومات الكاذبة" عبر الإنترنت في 2023

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المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في إيران، في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

حض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على محاربة الكراهية والمعلومات الكاذبة على الإنترنت في العام 2023، داعيا إلى التركيز على احترام حقوق المرأة والتعاطف بين الجميع، إلى جانب حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة.

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عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الجمعة، عن أمنياته للعام 2023، قائلا "أملي للعام المقبل هو أن نعيش حياتنا، فرديا وجماعيا، بلطف وتعاطف ووحدة في علاقاتنا مع بعضنا البعض".

وأضاف، "آمل بأن نحظى بحرية التعبير عن أنفسنا (عبر الإنترنت)، مع ضمان الحماية من الكراهية والمعلومات الكاذبة".

وتابع قائلا، في العام 2023 "يجب علينا ضمان احترام حقوق المرأة، على سبيل المثال، في المنزل كما في الأماكن العامة، وتمتع النساء والفتيات بالمساواة وعدم التمييز ضدهن"، وفق البيان.

وفيما يخص البيئة، قال فولكر "من أجل حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، دعونا نتعامل مع كوكبنا باللطف والتواضع اللذين يستحقهما".

هذا، وكان فولكر قد تولى منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي إحدى مداخلاته الرئيسية الأولى، دعا المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك إلى جعل احترام حقوق الإنسان أمرا محوريا في الشبكة الاجتماعية.

فرانس24/أ ف ب

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