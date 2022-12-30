عشر شخصيات ينبغي متابعتها في العام 2023

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الأمير هاري وزوجته ميغان في حفل للأمم المتحدة، نيويورك، 06 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ملفات هامة مرتقبة في العام المقبل 2023 تتصدرها عدة شخصيات أبرزها عشرة أسماء ينبغي متابعتها من بينها: الأمير هاري الذي سينشر مذكراته في كانون الثاني/يناير، وأنس جابر التي تسعى لأن تصبح المصنفة الأولى في العالم وأن تفوز في إحدى دورات البطولات الكبرى.

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من لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر إلى الأمير هاري مرورا برئيسة تايوان تساي إنغ وين: عشر شخصيات ينبغي متابعتها في 2023.

رون ديسانتيس

العام 2023 سيكون مفصليا في المسار السياسي لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاما)، بعد فوزه الكاسح على رأس هذه الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، مع ترقب إعلان خوضه الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي عام 2024.

وسيواجه السياسي ذو الشعبية الواسعة في المعسكر المحافظ عندها مرشده السابق دونالد ترامب، الذي ابتكر له منذ الآن لقب "رون ديسانكتيمونيوس"، ما يعني "رون مدّعي الأخلاق".

كريستالينا غورغييفا

كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تتصدر خلال 2023 الجهود الرامية إلى تفادي أزمة ديون واسعة النطاق، في ظل عواقب تفشي الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، اللذين تسببا بزيادة هائلة في قروض الدول وبتضخم متسارع.

وبين زيادة معدلات الفائدة ومخاطر الركود الاقتصادي، تواجه دول كثيرة من الأكثر هشاشة اقتصاديا مخاطر التخلف عن السداد.

الأمير هاري

بعد صدمة انسحابه من العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميغان عام 2020، والمقابلة الصحافية المدوية معه في 2021 ومسلسل وثائقي باشرت نتفليكس عرضه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، ينشر الأمير هاري مذكراته في كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقع أن يحدث الكتاب الصادر بعنوان "سبير" (الاحتياطي)، والذي يقال إنه سيكون صريحا، ضجة كبيرة قبل بضعة أشهر من تتويج والده الملك تشارلز في السادس من أيار/مايو.

بوب إيغر

أمام بوب إيغر، الذي أعيد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر على رأس ديزني، سنتان لإنقاذ إرثه والتعويض عن خسائر منصات البث التدفقي التي اعتمدت عليها مجموعة الترفيه العملاقة الأمريكية لمنافسة نتفليكس.

وكان سلفه بوب تشابك الذي أقيل بمفعول فوري، أثار غضب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بانتقاده قانونه حول "لا تقل مثلي" الذي يحظر تدريس مواضيع على ارتباط بالتوجه الجنسي وهوية النوع الاجتماعي في المدرسة الابتدائية. وردا على هذه الانتقادات، ألغى ديسانتيس الوضع الخاص الذي كان يحظى به منتزه "ديزني وورلد" في فلوريدا منذ الستينات.

أنس جابر

وضعت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر، أول عربية تصل إلى نهائي ويمبلدون، هدفين للعام المقبل، هما أن تصبح المصنفة الأولى في العالم، وأن تفوز في إحدى دورات البطولات الكبرى.

وتعتبر اللاعبة المصنفة ثانية عالميا نجمة في تونس، حيث منحها وزير الرياضة لقب "وزيرة السعادة"، وبثت شغف هذه الرياضة في كل البلاد.

سيدني ماكلافلين

من المتوقع أن تلقى الأمريكية سيدني ماكلافلين، أول عداءة حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حواجز البالغ 51 ثانية خلال مونديال يوجين، نجاحا كبيرا خلال مباريات بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست في آب/أغسطس.

وألمحت البطلة البالغة 23 عاما والتي حطمت أربع مرات الرقم القياسي العالمي (50,68 ثانية) لرياضتها المفضلة، إلى أنها قد تخوض سباق 400 متر أو سباق مئة متر حواجز.

بيتر أوبي

هل يحدث بيتر أوبي مفاجأة في انتخابات رئاسة نيجيريا في شباط/فبراير؟ يطمح العمالي لتجسيد التغيير الذي ينتظره شباب البلد الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، بخلافته محمد بخاري.

ويطرح الكاثوليكي البالغ 61 عاما الذي يؤكد أنه يحمل الساعة ذاتها منذ 17 عاما وينتعل حذاء ثمنه أقل من ستين يورو، نفسه على أنه المرشح المنزه عن الفساد بمواجهة خصميه من أكبر حزبين في نيجيريا.

مارغو روبي

تواصل النجمة الأسترالية مارغو روبي صعودها الملفت في هوليوود العام المقبل، إذ تلعب دور "باربي" إلى جانب راين غوسلينغ في فيلم المخرجة الناشطة من أجل حقوق المرأة غريتا غيرويغ، قبل أن تشارك مع براد بيت في فيلم "بابيلون" لداميان شازيل.

تساي إنغ وين

تواجه تساي إنغ-وين رئيسة تايوان منذ 2016، في الأشهر المقبلة مزيدا من الضغوط التي تمارسها الصين بمضاعفتها عمليات التوغل في المجال الجوي للجزيرة.

وبلغ التوتر مستوى غير مسبوق في آب/أغسطس بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي ردت عليها بكين بمناورات عسكرية ضخمة.

فيكتور ويمبانياما

من المتوقع أن يكون الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الخيار رقم واحد في درافت الـ"إن بي إيه" في 2023.

ويلعب الفرنسي البالغ طوله 2,21 م والذي يتابعه الجمهور الأمريكي عن كثب، حاليا مع فريقه "بولون لوفالوا ميتروبوليتانز 92" في الدوري الفرنسي الذي يعاد بثه عبر تطبيق الدوري الأمريكي، في سابقة بالنسبة لمباريات دوري غير تابع للـ"إن بي إيه"، تعكس الإثارة المتزايدة حول مستقبل ابن الـ18 عاما.

فرانس24/ أ ف ب

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