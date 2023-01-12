بيعت منها 1,4 مليون نسخة ... مذكرات الأمير هاري تحطم أرقاما قياسية في اليوم الأول لطرحها

الأمير هاري وزوجته ميغان خلال مقابلة مع أوبرا وينفري في هذه الصورة غير المؤرخة.

حطم كتاب مذكرات الأمير هاري "البديل" أرقاما قياسية لدار النشر التي طبعته مع بيع 1,4 مليون نسخة منه باللغة الإنكليزية في اليوم الأول لطرحه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا. ومن الشهادات الواردة في الكتاب، قال الأمير هاري إن شقيقه الأمير وليام طرحه أرضا خلال مشادة بينهما سنة 2019، كما أشار إلى أنه وشقيقه طلبا من والدهما الملك تشارلز الثالث ألا يتزوج من كاميلا.

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في اليوم الأول لطرحه، حقق كتاب مذكرات الأمير هاري "البديل" (spare) انطلاقة قوية، إذ بيعت 1,4 مليون نسخة منه باللغة الإنكليزية ليحطم بذلك الرقم القياسي لمبيعات دار "بنغوين راندوم هاوس".

وقد نُشر الكتاب الذي تصدر عناوين الأخبار عند طرحه الثلاثاء، تزامنا مع عرض أربع مقابلات ترويجية أجراها دوق ساسكس مع مؤسسات إعلامية كبرى.

وتجاوزت المبيعات الرقم القياسي السابق الذي حققته منشورات دار "بنغوين راندوم هاوس" غير الخيالية، والذي كان مسجلا لكتاب مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بعنوان "الأرض الموعودة".

وبيع من كتاب أوباما هذا 887 ألف نسخة في الولايات المتحدة وحدها، في أول يوم له في الأسواق عام 2020.

وفي فرنسا، استُنفدت كامل النسخ في الطبعة الفرنسية الأولى من كتاب الأمير هاري والتي بلغت 210 آلاف، وتقرر طبع 130 ألف نسخة إضافية، وفق ما أفادت دار النشر فايار لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت دار فايار إلى أن الطلب من المكتبات على كتاب الأمير هاري كان أعلى بنحو 20 بالمئة من الطلب على مذكرات أوباما الرئاسية.

اهتمام واسع

ومن الادعاءات الواردة في الكتاب، قال الأمير هاري إن شقيقه الأمير وليام طرحه أرضا خلال مشادة بينهما سنة 2019، كما أشار إلى أنه وشقيقه طلبا من والدهما الملك تشارلز الثالث ألا يتزوج من كاميلا.

وقال العسكري السابق البالغ 38 عاما أيضا إنه قتل 25 مقاتلا من حركة طالبان خلال فترة خدمته في أفغانستان، ما أثار إدانة من جهات عسكرية ومن طالبان.

وكانت أجزاء كبيرة من الكتاب تسربت على نطاق واسع الأسبوع الماضي، لكن محتوياته استمرت في إشغال الرأي العام واستحوذت على حيز مهم من النقاش على وسائل الإعلام.

وأشارت رئيسة دار "راندوم هاوس غروب" جينا سنتريلو في بيان إلى أن "سبير" كان أكثر بكثير من مجرد كتاب مذكرات لشخص مشهور.

وقالت إن " قصة شخص ربما اعتقدنا أننا نعرفه بالفعل، لكن بات يمكننا حقا أن نفهم الأمير سبير هاري من خلال كلماته".

وأضافت: "بالنظر إلى هذه المبيعات غير العادية في اليوم الأول، يتفق القراء بوضوح على أن "البديل" كتاب يجب قراءته، وهو كتاب نفخر بنشره".

فرانس 24 / أ ف ب

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