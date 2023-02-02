مرض غامض يتفشى بقرية في ساحل العاج ويودي بحياة 20 شخصا معظمهم أطفال

أمراض وأوبئة

© أ ف ب

تسبب مرض غامض تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي في وفاة عشرين شخصا معظمهم من الأطفال. وكان وزيران قد زارا القرية في كانون الأول/ديسمبر بعد تسجيل أول حالة وفاة، وزارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 كانون الثاني/يناير لتقييم الوضع.

إعلان اقرأ المزيد

أظهرت حصيلة جديدة أدلت بها مصادر محلية أن مرضا غامضا تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي أودى بحياة وفاة عشرين شخصا معظمهم من الأطفال.

وقال بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد حوالي عشرين كيلومترا من مدينة بواكيه، إن "الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 كانون الثاني/يناير. لكنها زادت الخميس اذ قضى عشرون شخصا بينهم اثنان من البالغين". وأكد سكان آخرون في القرية حصيلة الوفيات.

وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه "بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال".

كما أدخل مؤخرا 33 من سكان كبو-كانكرو مستشفى جامعة بواكيه على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.

وكان وزيران قد زارا القرية في كانون الأول/ديسمبر بعد تسجيل أول حالة وفاة، وزارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 كانون الثاني/يناير لتقييم الوضع، بحسب كواسيه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك