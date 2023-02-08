مايكروسوفت تتحدى غوغل وتعزز محركها للبحث بينغ والمتصفح إيدج بالذكاء الاصطناعي

في تحد لمنافسها غوغل، تعمل شركة مايكروسوفت على تحديث محركها للبحث (بينغ) ومتصفح الإنترنت (إيدج ويب) بالذكاء الاصطناعي، وكلها أمل في استعادة الصدارة في أسواق التكنولوجيا الاستهلاكية التي عرفت فيها تراجعا ملحوظا. بينما كشفت غوغل النقاب عن روبوت محادثة أطلقت عليه اسم (بارد)، وهي تخطط لإصدار ذكاء اصطناعي خاص بالبحث يمكنه تجميع المواد في حالة عدم وجود إجابة بسيطة عبر الإنترنت.

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قررت شركة مايكروسوفت المصنعة لنظام التشغيل (ويندوز)، المراهنة على مستقبلها والاتجاه نحو تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات تبلغ مليارات الدولارات، بينما ترفع راية التحدي لشركة غوغل التابعة لألفابت، والتي تفوقت على مايكروسوفت لسنوات في تكنولوجيا البحث والتصفح عبر الإنترنت.

وقد طرح مايكروسوفت مؤخرا روبوت دردشة ذكي ليكون مصاحبا لنتائج البحث الخاصة بالمحرك (بينغ) الأمر الذي سيضع الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه تلخيص صفحات الإنترنت وتوليف المصادر المتباينة بل وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها، تحت تصرف المزيد من المستهلكين.

هذا، وتتوقع مايكروسوفت أن تجني ملياري دولار أخرى من عوائد الإعلانات على شبكة البحث لكل نقطة مئوية ترتفع بها أسهمها.

وتهدف مايكروسوفت، من خلال العمل مع شركة (أوبن إيه.آي) الناشئة، إلى تخطي منافستها في وادي السيليكون وربما حصد عوائد هائلة من أدوات ستقوم بتسريع وبشكل عام إنشاء المحتوى وإنجاز المهام آليا، إن لم تكن الوظائف نفسها. وسيؤثر ذلك على المنتجات الخاصة بالأعمال، مثل الحوسبة السحابية وأدوات التعاون، كالبرامج والتطبيقات، التي تبيعها مايكروسوفت، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت للمستهلكين.

وفي السياق، قال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي للصحافيين في إفادة بمقر الشركة في ريدموند بواشنطن "هذه التكنولوجيا ستعيد تشكيل كل فئة من فئات البرمجيات إلى حد بعيد".

برامج الدردشة الآلية

وقد بلغت حصة الشركة في سوق البحث عبر الإنترنت الثلاثاء نحو عشرة بالمئة. ورغم ذلك، يرى العديد من المستثمرين أن التكنولوجيا الجديدة هي مكسب لجميع الأطراف. وأغلق سهم مايكروسوفت مرتفعا بـ 4.2 في المئة، بينما صعد سهم ألفابت إلى 4.6 في المئة.

وإلى ذلك، ظهرت قوة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي "التوليدي"، الذي يمكنه إنشاء أي نص أو صورة تقريبا، للجمهور العام الماضي مع إصدار (تشات جي بي تي)، وهو برنامج دردشة آلي من تصنيع (أوبن إيه.آي). ومنحت ردوده الشبيهة بردود البشر على أي حديث أو سؤال الناس طرقا جديدة للتفكير في إمكانيات التسويق أو كتابة أوراق بحثية أو نشر الأخبار أو كيفية البحث عن المعلومات عبر الإنترنت.

من جهته، يمكن لروبوت الدردشة في (بينغ) إطلاع المستهلكين على الأحداث الجارية، ما يعتبر خطوة تتجاوز إجابات (تشات جي بي تي) التي تقتصر حاليا على البيانات إلى غاية العام 2021.

وبعدما لاحظت غوغل تحدي مايكروسوفت لها، كشفت مؤخرا النقاب عن روبوت محادثة خاص بها يدعى (بارد). بينما تخطط لإصدار برنامجها للذكاء الاصطناعي الخاص بالبحث، يمكنه تجميع المواد في حالة عدم وجود إجابة بسيطة عبر الإنترنت.

وسيشعل قرار مايكروسوفت بتحديث متصفحها (إيدج) المنافسة مع (كروم) التابع لغوغل. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الشركة التي تتخذ من ريدموند مقرا لها طرح (بينغ) المحدث على متصفحات أخرى في نهاية المطاف.

وفي الربع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، حققت ألفابت 42.6 مليار دولار من عائدات البحث عبر غوغل وعوائد أخرى، فيما سجلت مايكروسوفت 3.2 مليار دولار من إعلانات البحث والأخبار.

فرانس24/ رويترز

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