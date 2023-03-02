تقرير يحذر من ارتفاع معدلات السمنة في العالم خاصة بين الأطفال وسكان الدول منخفضة الدخل

صحة

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 17 يوليو 2018 امرأة بدينة تمارس التمارين في عيادة إنقاص الوزن في تشانغتشون في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين.

أبدى الاتحاد العالمي للسمنة قلقه من ارتفاع معدلات السمنة في العالم، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل. وحسب تقرير الاتحاد لسنة 2023 فإن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2035 داعيا في الوقت نفسه الحكومات ومدبري الشأن العام إلى تدارك النتائج الصحية الوخيمة التي قد تعاني منها الأجيال المقبلة.

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حذر تقرير الاتحاد العالمي للسمنة لسنة 2023 من الكلفة الصحية لاستمرار ارتفاع معدلات السمنة في العالم، موضحا أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.

وحسب تقرير الاتحاد فإن 51 بالمئة من سكان العالم، أي ما يتجاوز أربع مليارات نسمة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثني عشر عاما المقبلة.

وجاء في التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.

ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويز باور البيانات بأنها "تحذير واضح" وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.

وذكرت في بيان أنه "من المثير جدا للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين".

وأضافت: "يتعين على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم بذل قصارى جهدهم لتجنب تمرير التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر".

في هذا السياق، أفاد التقرير بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول عام 2035.

وقال الاتحاد العالمي للسمنة إن التكلفة التي سيتحملها المجتمع ستكون كبيرة بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن إذ ستتجاوز أربع تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2035 أي ما يعادل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

على الرغم من ذلك، قال القائمون على التقرير إنهم لا يلومون الأفراد لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظروف.

ويستخدم التقرير في تقييماته مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس السمنة أو زيادة الوزن عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على طوله بالمتر المربع. ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إذا زاد مؤشر كتلة الجسم عن 25 فإنه يعني زيادة الوزن وإذا زاد عن 30 يعني سمنة.

وفي عام 2020 تم تصنيف 2.6 مليار شخص، أي 38 بالمئة من سكان العالم، ضمن هاتين الفئتين.

وجاء في التقرير أيضا أن كل الدول تقريبا التي من المتوقع أن تشهد أكبر زيادة في السمنة في السنوات المقبلة هي الدول منخفضة أو متوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا.

وستقدم البيانات إلى صناع القرار في الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأسبوع المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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