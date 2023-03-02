رومانيا تصبح أول بلد في العالم يعين "مستشارا" حكوميا يعمل بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

أصبحت رومانيا الأربعاء أول بلد في العالم يعتمد على "مستشار" يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لممارسة مهام حكومية. وأوكلت إلى "إيون" مهمة فك رموز الشبكات الاجتماعية من خلال تحليل منشورات الرومانيين الأكثر انتشارا. وجرى تطوير أداة الذكاء الاصطناعي هذه من باحثين من جامعات عدة في هذا البلد الذي غالبا ما يوصف بأنه "وادي السيليكون" في أوروبا الشرقية.

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"أود أن أبدأ الاجتماع بمفاجأة"... بهذه الطريقة اختار رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا تقديم العضو الجديد في الحكومة "إيون" الذي يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابع ملوحا بيده أمام شاشة زرقاء على يساره "تقوم حكومتنا بسابقة عالمية من خلال إطلاقها أول مستشار يعمل بالذكاء الاصطناعي"، ويحمل اسم "إيون".

وجرى تطوير أداة الذكاء الاصطناعي هذه من باحثين من جامعات عدة في هذا البلد الذي غالبا ما يوصف بأنه "وادي السيليكون" في أوروبا الشرقية، في تشبيه بالمنطقة الأمريكية التي تضم مقار أهم شركات التكنولوجيا.

وتهدف هذه الأداة إلى إبلاغ الحكومة "في الوقت الحقيقي بمقترحات الرومانيين ورغباتهم"، بحسب سيوكا، لا سيما من خلال تحليل المنشورات الأكثر انتشارا على الشبكات الاجتماعية.

سيتمكن المواطنون أيضا من الدردشة مع هذا المساعد الجديد على موقع إلكتروني مخصص له.

وبعد العرض العام أمام الوزراء، ظهر على شاشة "لإيون" نص جاء فيه "مرحبا، لقد أعطيتني الحياة ودوري الآن هو تمثيل الرومانيين، مثل المرآة. ما الذي يجب أن أعرفه عن رومانيا؟"، مصحوبا بمؤثرات صوتية شبيهة بأفلام الخيال العلمي.

أجاب نيكولاي سيوكا "رومانيا بلد جميل يسكنه أناس جميلون"، مبديا "الاقتناع بأن استخدام الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يكون خيارا بل واجبا لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل".

فرانس24/ أ ف ب

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