خبراء دوليون يحذرون من ارتفاع مستوى الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري بمقدار 1,5 درجة مئوية

التغير المناخي

مشهد لنهر جان أحد روافد بحيرة بويانغ خلال الجفاف الإقليمي في مدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي بالصين في 28 أغسطس/آب 2022.

حذر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير نشر الإثنين من أن مستوى الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيرتفع بمقدار 1,5 درجة مئوية، اعتبارا من السنوات 2030-2035. وذكر التقرير الجديد أن السنوات الأكثر حرا التي شهدها العالم أخيرا ستكون من أبرد الأعوام خلال جيل، بغض النظر عن مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.

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رجح تقرير أصدره خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الإثنين أن يرتفع مستوى الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري بمقدار 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية اعتبارا من السنوات 2030-2035.

ووفق العالم في خدمة الأحوال الجوية البريطانية وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير كريس جونز فإن "العالم اليوم أكثر برودة من عالم الغد، على الأقل لعقود مقبلة".

يأتي ذلك في سياق تواصل الجهود لتحقيق هدف اتفاق باريس لعام 2015 الرامي إلى الحد من ظاهرة الاحترار المناخي إلى أقل بكثير من 2 درجة مئوية.

وهذا التوقع صالح في كل السيناريوهات تقريبا لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المدى القصير، مع اعتبار تراكمها خلال القرن ونصف القرن الماضي. لكن "تخفيضات عميقة وسريعة للانبعاثات (...) من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ واضح بظاهرة احترار المناخ في حوالي عقدين"، وفق ما جاء في التقرير.

فرانس24/ أ ف ب

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