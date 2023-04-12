مختبر كندي يكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي يشبه "بيغاسوس" يستهدف الصحافيين والسياسيين

أستاذ العلوم السياسية بجامعة تورنتو رونالد ديبرت مدير "سيتيزن لاب"، يمسك هاتفه خلال مقابلة في تورنتو، أونتاريو، كندا. 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

قال مختبر "سيتيزن لاب" إن برنامج تجسس إسرائيليا جديدا يشبه برنامج "بيغاسوس" سيئ السمعة جرى استخدامه لاستهداف صحافيين وسياسيين معارضين في عشر دول. وقال المختبر إن البرنامج الجديد صممته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم "كوادريم ليمتد" أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة "أن أس أو" التي أنتجت "بيغاسوس". وسبق أن استخدمت برامج التجسس مثل "بيغاسوس" على نطاق واسع من قبل حكومات وأجهزة أخرى للتجسس على المعارضين ووسائل الإعلام والنشطاء.

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كشف مختبر "سيتيزن لاب" الكندي الثلاثاء أن برنامج تجسس إسرائيليا جديدا يشبه برنامج "بيغاسوس" سيئ السمعة جرى استخدامه لاستهداف صحافيين وسياسيين معارضين في دول عدة.

وقال المختبر، الذي يعني بالفضاء الإلكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان، إن البرنامج الجديد صممته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم "كوادريم ليمتد" أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة "أن أس أو" التي أنتجت "بيغاسوس".

وتمكن "سيتيزن لاب" الذي يرصد إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة من تحديد 5 أشخاص على الأقل جرى استهدافهم بواسطة برنامج "كوادريم"، في أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف أن لائحة الضحايا تتضمن "صحافيين وشخصيات سياسية معارضة وأحد العاملين في منظمة غير حكومية"، لكنه آثر ألا يعلن عن هويتهم في الوقت الحالي.

وسبق أن استخدمت برامج التجسس مثل "بيغاسوس" على نطاق واسع من قبل حكومات وأجهزة أخرى، للتجسس على المعارضين ووسائل الإعلام والنشطاء.

واعتبر البيت الأبيض في أواخر آذار/مارس أن الحكومات استخدمت "بيغاسوس" بهدف "تسهيل القمع، وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال "سيتيزن لاب" إن برنامج "كوادريم" بعد وضعه على هاتف المستخدم أو حاسوبه الشخصي يمكنه تسجيل المكالمات والأصوات الخارجية ،والتقاط الصور من الكاميرات، والبحث في ملفات الأجهزة، دون علم المستخدم.

ويمكن للبرنامج أيضا إنشاء رموز مصادقة مكونة من عاملين، كلمة سر ورمز أمان، لتأمين الوصول المستمر إلى الحسابات السحابية لمالك الجهاز.

وأضاف "سيتيزن لاب" أن برنامج التجسس يتضمن ميزة التدمير الذاتي، لإخفاء وجوده السابق بمجرد عدم استخدامه.

وحدد مختبر "سيتيزن لاب" خوادم في 10 دول تلقت بيانات من أجهزة الضحايا، بينها إسرائيل وسنغافورة والمكسيك والإمارات وبلغاريا.

وقال إن شركة "كوادريم" سوقت برامج التجسس التي تنتجها لعملاء حكوميين في سنغافورة والسعودية والمكسيك وغانا وإندونيسيا والمغرب وغيرها.

فرانس 24/ أ ف ب

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