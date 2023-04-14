إقلاع المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" بحثا عن بيئات ملائمة للعيش خارج الأرض

© أ ف ب

تنطلق مهمة جوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية من مركز سباشيال جويانا في كورو، غيانا الفرنسية ، في 14 أبريل 2023.

أُطلق الجمعة مسبار صاروخ "أريان 5" حاملا المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة بنجاح. وتتمحور مهمة المسبار حول البحث عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض. ويعتبر الإطلاق بداية مهمة يُتوقع استمرارها ثماني سنوات ضمن برنامج "جوس".

إعلان اقرأ المزيد

في محاولة ثانية، تم إطلاق صاروخ "أريان 5" حاملا المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة بنجاح، بحثا عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، تم إرجاء المهمة لـ24 ساعة. أُطلق الصاروخ من قاعدة كورو الجوية في غويانا الفرنسية عند الساعة 12,14 ت غ، بعد 24 ساعة على إرجاء المهمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانفصل المسبار "جوس" البالغة زنته ستة أطنان عن الصاروخ، بحسب الخطة الموضوعة، بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع، على علو يقرب من 1500 كيلومتر.

وقالت الفرق الموجودة في موقع الإطلاق إن مسار الصاروخ بعد إقلاعه جاء مطابقاً لما هو متوقع.

ويعتبر الإطلاق بداية مهمة يُتوقع استمرارها ثماني سنوات ضمن برنامج "جوس" (اسم مؤلف من الأحرف الأولى لعبارة "مستكشف أقمار المشتري الجليدية" - Jupiter Icy Moons explorer)، وهي مهمة رئيسية لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتستكشف المهمة كوكب المشتري وأقماره الجليدية بحثاً عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض. لكنها لن تبلغ وجهتها قبل عام 2031، على مسافة تفوق 620 مليون كيلومتر من الأرض.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك