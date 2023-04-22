ناشطون بيئيون يتجمعون في لندن للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية تزامنا مع يوم الأرض

التغير المناخي

رجل يرتدي زي الشجرة يمر أمام البرلمان البريطاني خلال وقفة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية تزامنا مع يوم الأرض. 22/04/2023

تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة والخمسين ليوم الأرض، نظم ناشطون بيئيون وقفة أمام البرلمان البريطاني السبت للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والمطالبة بالتصدي لآثار الاحتباس الحراري. في هذا السياق، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي تخصيص مبلغ مليار دولار إضافي لقضايا المناخ، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقده الخميس مع قادة أكبر الدول الصناعية في العالم.

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حث ناشطون في مجال مكافحة تغير المناخ السبت على اتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال وقفة نظموها أمام مبنى البرلمان البريطاني تزامنا مع يوم الأرض.

من جهة أخرى، استعد متطوعون في جميع أنحاء العالم لزراعة الأشجار وإزالة النفايات تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لهذه المناسبة.

ويأتي يوم الأرض هذا العام بعد أسابيع من الطقس المتطرف إذ ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في تايلاند، وتعرضت الهند لموجة شديدة الحرارة حيث لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم بسبب ضربة شمس في حفل مطلع الأسبوع الماضي.

وحذر علماء المناخ من أن متوسط درجات الحرارة العالمية قد يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2023 أو 2024.

اجتمع نشطاء بقيادة جماعة تمرد الانقراض في لندن لبدء عمل مدته أربعة أيام أطلق عليه "ذا بيغ وان" بالتزامن مع يوم الأرض.

اشترك حوالي 30 ألف شخص في مسيرات وتجمعات سلمية، مما يمثل تغييرا في استراتيجية مجموعة معروفة بتكتيكاتها التخريبية بما في ذلك إغلاق الطرق والقذف بالطلاء وتحطيم النوافذ.

على الصعيد العالمي، كانت هناك فورة من النشاط في الفترة التي تسبق يوم الأرض حيث تم التخطيط لأحداث في روما وبوسطن وحملات تنظيف كبيرة في بحيرة دال في سريناجار بالهند وفي كيب كورال التي اجتاحها إعصار وتقع بولاية فلوريدا الأمريكية.

وخلال الأسبوع الماضي، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة التمويل لمساعدة البلدان النامية على مكافحة تغير المناخ والحد من إزالة الغابات في الأمازون بالبرازيل خلال اجتماع مع كبار قادة العالم.

ويقول تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إن درجة حرارة الكوكب في طريقها للارتفاع لما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو الحد الرئيسي لتأثيرات أكثر ضررا، بين عامي 2030 و2035.

فرانس24/ أ ف ب

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