هيومن رايتس ووتش: "صعق بالكهرباء واعتداءات جنسية" بحق أطفال خلال قمع الاحتجاجات بإيران

وفاة مهسا أميني

صور لضحايا قمع الاحتجاجات في إيران معروضة بموقع قريب من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس 6 كانون الأول/ديسمبر 2022.

نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا جديدا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المحتجزون في السجون الإيرانية. التقرير أورد شهادات حول تعرض بعضهم للصعق بالكهرباء والضرب والاغتصاب، فضلا عن خضوعهم للمحاكمة أمام محاكم البالغين، علما أن القانون الإيراني نفسه يمنع ذلك وينص على وجوب خضوع القاصرين للمحاكمة أمام محاكم الأحداث.

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أصدرت "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء 25 نيسان/أبريل 2023 تقريرا جديدا بعنوان "إيران: قوات الأمن تقتل وتعذب وتعتدي على الأطفال"، يتحدث عن الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن الإيرانية أثناء "قمعها للاحتجاجات" التي اندلعت في البلاد مؤخرا. التقرير تحدث عن تعرض أطفال "لأعمال قتل وتعذيب واعتداء جنسي وإخفاء قسري"، متهما السلطات الإيرانية بعدم الالتزام بقوانينها الداخلية المتعلقة بحماية الأطفال، ولا المواثيق الدولية الخاصة بحقوقهم.

وأورد التقرير أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال أطفال واستجوابهم ومحاكمتهم بدون الالتفات للضمانات القانونية المضادة لذلك، كما أنها "منعت عائلاتهم من توكيل محامين للدفاع عنهم".

ومن ضمن التهم التي واجهها هؤلاء الأطفال "العداء لله والفساد في الأرض"، وهي تهم غامضة وفضفاضة، يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام أو بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى. مع ذلك، تمت محاكمة الأطفال خارج نطاق محاكم الأحداث، "وهي الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا التي تشمل متهمين أطفال"، وفقا للقانون الإيراني.

وذكر التقرير أنه في إطار زيادة الضغط على الأطفال وعائلاتهم، "تم احتجازهم، لأسابيع أحيانا، بدون إخطار عائلاتهم، ومنعوا من العودة إلى مدارسهم، كما تم منع عائلاتهم من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، ما أجبرهم على الذهاب إلى العمل" والتخلي عن الدراسة.

وكانت رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى قد وثقت استخدام السلطات للعنف ضد المتظاهرين، ومن بينهم أطفال. وكانت رايتس ووتش قد دعت في مناسبات سابقة "بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إيران التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إطار تقاريرها الأوسع نطاقا عن الانتهاكات الحقوقية المتسلسلة للحكومة الإيرانية".

بيل فان إسفيلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، قال "الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات مروعة أثناء الاحتجاز والمحاكمة يواجهون خطر التعرض لضرر طويل المدى. يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إعطاء الأولوية للتحقيق في هذه الانتهاكات والتوصية بمسار نحو المحاسبة".

ضرب وصعق بالكهرباء واعتداء جنسي

تارا سبهري فر، الباحثة في الشؤون الإيرانية في هيومن رايتس ووتش، قالت "أطلق القادة الإيرانيون العنان لقواتهم الوحشية لتعتدي على الأطفال جنسيا وتعذبهم، ولم يستثنوهم من المحاكمات الجائرة والسخيفة. على مدى الأشهر السبعة الماضية، لم تتردد السلطات في توسيع نطاق القوة القسرية للدولة لإسكات الجميع، حتى الأطفال".

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنها حققت في 11 حالة وقعت فيهاانتهاكات ضد أطفال، بين أيلول/سبتمبر 2022 وشباط/فبراير 2023. وثبت في تلك الحالات قيام قوات الأمن بتقييد الأطفال وعصب أعينهم وتعذيبهم أثناء الاحتجاز.

ووفقا لشهادة قريب لأحد الأطفال (17 عاما)، فقد تعرض للضرب والاعتداء الجنسي، فخلّفت له كدمات في كل جسده وتسببت له في نزيف شرجي. وأضاف "عندما أطلق سراحه كان ينزف من الشرج، كانت الكدمات تغطي جسده... لم يكن في حالة نفسية جيدة...".

"في جلسة الاستماع الثانية برأ القاضي الشاب لكنه هدده بالإعدام إذا تم القبض عليه مرة أخرى"، حسب تعبير صاحب الشهادة.

طالبة أخرى قالت إن عناصر القوى الأمنية دفعوها على موقد مشتعل أثناء اعتقالها، فاشتعلت النار في ملابسها، ثم ضربوها وجلدوها أثناء الاستجواب. شهادة أخرى تحدثت عن تعذيب صبي آخر بغرس إبر تحت أظافره، وتعذيب طفلين آخرين حتى يكشفا عن أماكن أقارب لهما. وحاول صبي آخر (16 عاما) الانتحار مرتين بعد أن تعرض للضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي.

حرمان الأطفال من الرعاية الطبية

وكانت الصحفية الإيرانية فاطمة فنايان، قد تحدثت عن حالتين احتجز فيهما صبيان مع بالغين، وهذا أمر مخالف للقوانين الإيرانية نفسها. أحدهما شاب يبلغ من العمر 17 تعرض للضرب المبرح أثناء الاعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر، وتم تهديده بالاغتصاب من قبل سجناء آخرين، ثم أطلق سراحه لاحقا بكفالة. والآخر، ويبلغ من العمر 17 عاما أيضا، أُجبر على التوقيع على أوراق بدون معرفة ماهيتها كما احتُجز مع بالغين.

وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية وحسابات على وسائل التواصل أوردت شهادات إضافية عن عمليات تعذيب واعتداءات جنسية طالت أطفالا في مدينة زهدان. وكالة أنباء "هال فاش" تحدثت عن قيام قوات من الحرس الثوري بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 باعتقال ثلاثة أطفال (تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاما)، وقامت بتعذيبهم في أحد مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الصعق بالكهرباء.

أحكام جائرة

تقرير رايتس ووتش أكد على أن السلطات لم تقدم الرعاية الطبية للأطفال، بل قامت بتهديد أفراد أسرهم ليلزموا الصمت حول الانتهاكات، التي توافقت مع عشرات الروايات الأخرى التي أبلغ عنها نشطاء ومجموعات حقوقيّة.

وبموجب القانون الإيراني، لا يجوز استجواب الأطفال إلا من قبل مدعين متخصصين، كما لا تجوز محاكمتهم إلا أمام محاكم الأحداث. في إحدى القضايا التي شملت ثلاثة أطفال، شارك رئيس السلطة القضائية في إيران في تعيين قاض من المحكمة الثورية، كقاضي أحداث. لم يُمنح أي من المتهمين حماية محاكم الأحداث، كما لم يُسمح لهم بتوكيل أو اختيار محامين. في النهاية حكم القاضي (رجل دين) على الأطفال بالسجن 25 عاما، لكن المحكمة العليا الإيرانية ألغت تلك الأحكام بحجة عدم وجود أدلة، وأمرت بإعادة محاكمتهم "أمام نفس القاضي"، الذي أصدر أحكاما عليهم بالسجن 3 و5 و10 سنوات.

حتى مطلع نيسان/أبريل 2023، سجلت جماعات حقوقية إيرانية مقتل 537 شخصا على يد قوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي بدأت أواخر آب/أغسطس 2022 عقب وفاة مهسا أميني، منهم ما لا يقل عن 68 طفلا.

وكانت رايتس ووتش قد أبلغت في مناسبات سابقة عن وفاة أطفال، منهم نيكا شكارمي (16 عاما) التي عثرت عائلتها على جثتها بعد عشرة أيام على اختفائها أثناء احتجاجات بطهران في 20 أيلول/سبتمبر 2022، وسارينا إسماعيل زاده (16 عاما) التي توفيت بعد تعرضها للضرب من قبل قوات الأمن يوم 23 أيلول/سبتمبر 2022 في إقليم غوهاردشت. وزعمت السلطات الإيرانية في حينه أن كلا الفتاتين توفيتا بسبب "القفز أو السقوط" من أماكن مرتفعة، كما احتجزت أفرادا من عائلتيهما.

شريف بيبي

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