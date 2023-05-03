الأمم المتحدة تندد باستهداف الصحافيين في جميع أنحاء العالم

اليوم العالمي لحرية الصحافة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يشير خلال حضوره مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته للبنان، في بيروت، لبنان، في 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء، إن "حرية الصحافة تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم"، منددا باستهداف الصحافيين. وأضاف في رسالة عبر الفيديو بثت عشية الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة "كل حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان". وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أفادت بأن 55 صحافيا و4 متعاونين مع وسائل إعلام قتلوا أثناء قيامهم بعملهم في العام 2022.

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، باستهداف الصحافيين، مشيرا إلى أن "حرية الصحافة تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم".

وقال غوتيريس في رسالة عبر الفيديو بثت عشية الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة: "كل حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان".

وأضاف: "لكن حرية الصحافة تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنه "يتم استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه خلال قيامهم بعملهم الحيوي. ويتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والسجن يوميا".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أفادت بأن 55 صحافيا و4 متعاونين مع وسائل إعلام قتلوا أثناء قيامهم بعملهم في العام 2022.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى "تزايد تركيز صناعة الإعلام في أيدي قلة، وإفلاس العديد من وسائل الإعلام المستقلة".

وقال إن "الحقيقة مهددة بالتضليل وخطاب الكراهية، اللذين يسعيان إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والخيال، وبين العلم والمؤامرات".

وتطرقت الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" للمسألة ذاتها.

وقالت أودري أزولاي، التي تنظم هذا الحدث في الأمم المتحدة في نيويورك للاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، إن "هذه التحديات الجديدة التي يواجهها الصحافيون تأتي في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم أكثر من أي وقت مضى، لأن تقدم العصر الرقمي يغير المشهد المعلوماتي بأكمله".

وأكدت أنه "من غير المقبول" أن يتعرض صحافيون "للمضايقة والهجوم، وأحيانا يسجنون، وذلك فقط لأنهم يقومون بعملهم".

وقالت: "نفكر حاليا بكل واحدة وواحد منهم، لأنه عدا عن وضعهم الشخصي، فإن الخدمة التي يقدمونها للمجتمع كله هي على المحك".

من جهته، لفت مدير تحرير صحيفة "نيويورك تايمز"، آرثر سالزبرغ، الانتباه مباشرة إلى إيفان غيرشكوفيتش، الصحافي الأمريكي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، المحتجز في روسيا بتهم التجسس التي ينفيها. وقال: "ما زال مسجونا في روسيا بتهم باطلة، ويجب إطلاق سراحه".

فرانس24/ أ ف ب

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