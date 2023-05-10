"تويتر" تعلن نيتها إضافة خاصية المكالمات الصوتية والمرئية وتبدأ بتشفير الرسائل الخاصة

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة الرسائل القصيرة "تويتر" إيلون ماسك عن إضافة خصائص جديدة على التطبيق من شأنها السماح للمستخدمين بإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، أسوة ببرامج أخرى مثل "تلغرام" و"سيغنال" و"واتساب". إضافة إلى ذلك، ستبدأ تويتر بتشفير الرسائل الخاصة التي يتبادلها المستخدمون، للحفاظ على خصوصياتهم، في خطوة يتوقع ماسك منها أن تزيد من أعداد مستخدمي منصته.

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في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال الرئيس التنفيذي للمنصة الإلكترونية إيلون ماسك الثلاثاء التاسع من أيار/مايو إن المكالمات الصوتية والمرئية ستكون متاحة للمشتركين في تويتر قريبا. وأورد ماسك في تغريدته "سيكون بإمكانكم التحدث إلى أي شخص في أي مكان في العالم دون إعطائهم أرقام هواتفكم".

كما أعلن ماسك أن التحديث الأخير لتويتر سيشمل قدرة المستخدمين على الرد على أي من الرسائل التي تصلهم، حتى لو كانت ضمن سلسلة (ثريد)، وإمكانية استخدام الرموز التعبيرية. واستكمل ماسك، الذي استحوذ على تويتر العام الماضي في صفقة أحدثت الكثير من الجدل على الساحتين الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، أن المنصة ستبدأ بتشفير الرسائل الخاصة بين المستخدمين للحفاظ على خصوصياتهم.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

وتشفير الرسائل يعني أن القدرة على قراءة الرسائل ستكون محصورة بالمرسل والمتلقي فقط. وأكد ماسك أنه لن يتمكن هو شخصيا أو أي كان في توتير أو حتى الوكالات الحكومية من رؤية الرسائل بين المستخدمين أو اعتراضها.

وبهذا الشأن قال في تغريدة "الاختبار الأساسي هو أنني لن أتمكن من رؤية رسائلكم الخاصة حتى لو كان هناك من يهددني بمسدس موجه لرأسي".

وتستخدم منصات مثل "سيغنال" و"تلغرام" و"آي ميساج" الخاص بشركة "آبل" و"واتساب وماسنجر" المملوكين لشركة "ميتا" خاصية تشفير الرسائل والمكالمات بين المستخدمين. وكانت منصات مثل "واتساب" قد تعرضت في الماضي لانتقادات بشأن حقيقة تشفيرها للرسائل والحفاظ على خصوصية مستخدميها، ما أفقدها الملايين من المتابعين لصالح برامج ومنصات بديلة.

تشكيك بقدرة "واتساب" على حماية خصوصيات مستخدميه

يعد إدخال الرسائل المشفرة خطوة مهمة بالنسبة لتويتر لجهة الالتزام بالحفاظ على خصوصية مستخدميه. ففي 2018، كشفت إدارة المنصة في حينه أن خطأً تقنيا سمح لمطوري برمجيات من جهات خارجية بالوصول إلى الرسائل الخاصة لبعض المستخدمين. الإعلان أثار مخاوف في حينه بشأن قدرة تويتر على الحفاظ على أمان بيانات المستخدمين. لكن مع اعتماد خاصية الرسائل المشفرة، سيتمكن تويتر من استعادة ثقة مستخدميه ومنافسة برامج ومنصات أخرى تستخدم التقنية نفسها.

في هذا الإطار، نشر ماسك تغريدة اعتبر فيها أن منصة "واتساب" لا يمكن الوثوق بها لناحية الحفاظ على خصوصية المستخدمين. وكان أحد مهندسي تويتر، فؤاد دبيري، قد تحدث في وقت سابق على حسابه على تويتر حول قيام "واتساب" بتشغيل الميكروفون على هواتف المستخدمين دون علمهم، ما أحدث إرباكا لمنصة الاتصالات العملاقة.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV — Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023

ونشرت "واتساب" تغريدة على حسابها على تويتر بشأن الحادثة، معلنة فيها قيامها بالتواصل مع المهندس والعمل على حل المشكلة.

ومنذ استحواذه على تويتر، تحدث ماسك مرارا وتكرارا عن تحويل المنصة إلى التطبيق "X"، أي "تطبيق لكل شيء" من المراسلة إلى الخدمات المالية، على غرار برنامج "وي تشات" في الصين و"كاكاو" في كوريا الجنوبية.

وتعتبر إعلانات ماسك الأخيرة الأحدث في سلسلة من الإضافات والتغييرات التي يشهدها تويتر مؤخرا، بهدف جذب المزيد من المستخدمين. فعلى سبيل المثال، حصل مشتركو "تويتر بلو" الشهر الماضي على إمكانية نشر تغريدات تصل إلى 10 آلاف حرف، إضافة إلى خيارات تنسيق النص وإمكانية تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى.

و"تويتر بلو" هو اشتراك مدفوع، يتيح لمستخدميه الوصول المبكر لميزات خاصة، كتعديل التغريدات السابقة والتقليل من ظهور الإعلانات على صفحات المستخدمين وكتابة تغريدات قد تصل إلى 10 آلاف حرف وتحميل مقاطع فيديو أطول...

حذف الحسابات غير النشطة

منذ شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في أواخر العام الماضي، قام ماسك بتغييرات جذرية بدت لكثير من المتابعين متهورة، وتسببت في بعض الأحيان في حدوث فوضى للمستخدمين، كالإعلان مؤخرا عن حذف الحسابات غير النشطة على المنصة منذ سنوات.

وأكد إيلون ماسك عبر تغريدة أن هذه الحملة ستؤدي إلى انخفاض حتمي بأعداد المتابعين.

ووفقا لماسك، الحسابات القديمة أو غير النشطة هي التي لم يقم أصحابها بتسجيل الدخول إليها منذ عدة سنوات، دون أن يحدد عدد السنوات أو متى سيتم تطبيق هذا الإجراء.

لكن وفقا لقواعد وإرشادات تويتر، للمحافظة على الحساب، على المستخدم تسجيل دخوله إليه كل شهر على الأقل حتى لا تتم إزالته.

وكان ماسك قد ربط هذا الإجراء بالمحاولة للتقليل من الحسابات الوهمية المتواجدة بكثافة على المنصة، التي كانت من الأسباب التي دفعته في البداية للتراجع عن شراء تويتر.

شريف بيبي

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