فرنسا: رفض بعض اللاعبين المحترفين المشاركة في حملة ضد رهاب المثلية يثير استنكار الحكومة

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اجتمع لاعبو موناكو وليل خلف لافتة لدعم المثليين، 14 مايو 2023. بينما رفض العديد من اللاعبين الانضمام إلى هذه العملية السنوية لمحاربة رهاب المثلية في الملاعب.

رفض لاعبو كرة القدم في عدة أندية محترفة في فرنسا، ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار حملة لمكافحة رهاب المثلية. وعلى خلفية ذلك أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، الاثنين عن استيائه من الحادثة، خلال حديث له عبر قناة فرانس 2.

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أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، الاثنين عن أسفه لرفض بعض لاعبي كرة القدم المحترفين ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.

وفيما قام غالبية اللاعبين من الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا بالمشاركة في الحملة السنوية "مثليون أو مغايرون جنسيا، كلنا نرتدي نفس القميص"، إلا أن بعض اللاعبين رفضوا ارتداء قميص قوس القزح.

ومن بين هؤلاء اللاعبين السنغالي مدافع غانغان السنغالي دوناتيان غوميس الذي فضل إعلان انسحابه من المشاركة في هذه الحملة والمصري مصطفى محمد الذي يلعب في نانت.

ورد فيران عبر قناة فرانس 2 "هذا سيء. كنت أقرأ مقالا في وقت سابق حيث قال شخص ما، مدرب أعتقد، أن رهاب المثلية كان رأيًا: لا، إنه جرم".

فرانس24/ أ ف ب

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