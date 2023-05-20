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ريبورتاج: "الخوف من فراق بلا عودة".. حرب أخرى في قلوب زوجات المجندين الأوكرانيين

02:01 نينا مونتوفا زوجة جندي أوكراني وأستاذة في البيولوجيا وعلم النفس. © فرانس24.

تنتظر نينا مونتوفا بكل شوق وحنين لقاء زوجها المتواجد في جبهات القتال أو معرفة أي خبر عنه، إذ يشعرها غيابه بفراغ لايملؤه سواه. قساوة الحرب شديدة أيضا على أكثر من مليون و700 ألف أوكرانية بعيدات عن أزواجهن المجندين في حرب تشعل في قلوبهن حربا أخرى هي هاجس الخوف من فراق بلا عودة. يفرق هذا الصراع بين الجنود وعائلاتهم ويتسبب أحيانا في معاناة نفسية، ما دفع الدولة ومنظمات إلى تقديم الإحاطة الكاملة لزوجات الجنود الأوكرانيين، محافظة على بيئتهم العائلية. تقرير موفد فرانس24 وسيم الدالي.