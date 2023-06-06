شركة آبل تطلق "فيجين برو" أول خوذها التي تمزج الواقعين الإفتراضي والمعزز

أماطت شركة "آبل" الإثنين أخيرا وبعد طول انتظار، اللثام عن "فيجين برو" أول خوذها للواقع المختلط الذي يمزج بين الواقعين الإفتراضي والمعزز، والذي يدخل المنافسة في مجال تهيمن عليه حاليا شركة "ميتا". ومن المقرر أن يشرع في بيع "المنتج الثوري الجديد" على حد وصف تيم كوك رئيس "آبل"، مطلع العام المقبل بدءا من سعر 3499 دولارا.

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الرئيس التنفيذي لشركة آبل خلال إطلاق خوذة الواقع الافتراضي Vision Pro الجديدة. كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة في 5 يونيو/حزيران 2023.

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أطلقت شركة "آبل" الأمريكية التكنولوجية العملاقة الإثنين أول خوذة تنتجها للواقع المختلط الذي يمزج بين الواقعين الإفتراضي والمعزز، والتي أطلقت عليها "فيجين برو"، وتدخل المنافسة في قطاع تهيمن عليه حاليا شركة "ميتا" (فيس بوك، إنستاغرام وكويست).

في هذا الإطار، صرّح تيم كوك رئيس "آبل" في كلمة سبقت الكشف عن "المنتج الثوري الجديد" بأن "مزج المحتويات الرقمية مع العالم الحقيقي سيتيح ابتكار تجارب جديدة لم نشهدها من قبل".

ومن المقرر أن يُباع الجهاز الجديد مطلع عام 2024 بدءا من 3499 دولارا.

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro. — Apple (@Apple) June 5, 2023

من جهته، قال نائب رئيس الشركة المسؤول عن قسم التصميم ريتشرد هوارث: "إذ اشتريتم أحدث جهاز تلفزيون ومكبرات صوت عالية الأداء وجهاز كمبيوتر قويا ومزوّدا بشاشات كثيرة عالية الدقة وغيرها من الأجهزة المتطورة، فلن تصلوا إلى مستوى +فيجين برو+".

أبرز مزايا خوذة "فيجين برو" من آبل

وتم إطلاق الخوذة وهي ليست لاسلكية، بخلاف الطرازات الحديثة "كويست" من "ميتا" و"فايف" من "إتش تي سي"، خلال مؤتمر "آبل" السنوي للمطوّرين. وخوذة "فيجين برو" متصلة ببطارية يمكن وضعها في الجيب وتعمل لساعتين. كما يمكن للمستخدمين اختيار درجة الانغماس في العوالم بفضل نقرة تتيح لهم الانتقال من الواقع المعزز إلى الافتراضي.

تعليقا على هذا المنتج، قالت المحللة في "كرييتف ستراتيجيز" كارولينا ميلانيسي إنها "مذهولة بسلاسة استخدام الخوذة"، وأضافت ميلانيسي: "كنت في عالم غامر عندما بدأ أحدهم يتحدث معي وكان هذا الشخص واقفا أمامي".

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ورأى المحلل في "إنسايدر إنتيليجنس" يوري ورمسر أن عرض الخوذة كان "مذهلا"، مع أن "خيار وجود بطارية خارجية غريب بعض الشيء". وتابع ورمسر: "يبقى سؤالان رئيسيان لم نتلق أجوبة عليهما: من سيدفع 3500 دولار لحيازة هذه الخوذة؟ (...) وهل الناس يرغبون فعلا بتجارب في الواقعين الافتراضي والمعزز من خلال خوذة غير لاسلكية؟".

ويتحكم المستخدمون في التطبيقات والشاشات الافتراضية من خلال حركات عيونهم وإيماءات وأوامر صوتية.

وأوضح هوارث أن الخوذة مزودة بأجهزة استشعار "من شأنها ابتكار صورة المستخدم الرقمية" من خلال برنامج للذكاء الاصطناعي مُدرَّب على مقاطع فيديو لـ"آلاف الأفراد".

وعرض المسؤولون في "آبل" استخدامات محتملة للخوذة مرتبطة بعالم الأعمال والتواصل والترفيه، مع الإشارة إلى شراكة مع مجموعة ديزني.

كذلك، قال مؤسس شركة "في آر دايركت" الاستشارية في مجال الواقع الافتراضي رولف إيلّنبرغر، إن شركة آبل "تجاوزت كل توقعاتي"، مبديا أسفه لأن "آبل" عرضت تحديدا تطبيقات ثنائية الأبعاد (أفلام وألعاب فيديو)، وقال إيلّنبرغر: "كنت أتمنى لو عرضت مزيدا من التطبيقات على 360 درجة. لكن عليها أولا إنشاء نظام لإدارة محتوى جديد يتوافق مع القدرات التقنية".

الحدث الأبرز منذ إطلاق ساعة "آبل ووتش"

ويشكّل عرض خوذة "فيجين برو" أكبر عملية إطلاق لمنتج من "آبل" منذ الكشف عن ساعتها الذكية "آبل ووتش" في 2015. وبذلك، تكون "آبل" قد طرحت نفسها منافسة لمجموعة"ميتا"، جارتها ومنافستها في السيليكون فاليه، على أرض اختصاصها.

حيث تسيطر "ميتا" على قطاع الواقع الافتراضي في الوقت الراهن، واستحوذت الخوذ من ماركة "كويست" على أكثر من 80 بالمئة من السوق نهاية 2022، وفقا لشركة "كاوتنربوينت". وأطلقت "ميتا" الخميس جهازا جديدا هو "كويست 3"، يشكّل "أول خوذة موجهة إلى العامة مع واقع مختلط بألوان عالية الدقة"، وسيُطرح للبيع في الولايات المتحدة خلال الخريف بسعر يبدأ بـ500 دولار.

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وكانت فيس بوك اعتمدت في نهاية 2021 اسم "ميتا" لشركتها الأم، انطلاقا من رؤية تقوم بشكل خاص على اعتبار الميتافيرس مستقبل الإنترنت، بعد الويب وأجهزة المحمول. وبحسب شركة الأبحاث هذه، يستخدم حوالي 35 مليون شخص حاليا خوذ الواقع الافتراضي مرة واحدة على الأقل شهريا في الولايات المتحدة، أو حوالي 10 بالمئة من السكان.

وتشتهر المجموعة بأنها لا تُصدر منتجات جديدة إلا عندما تتأكد من أنها ستُحدث ضجة كبيرة، مع طموحها في ترسيخ نفسها كمرجع من خلال بدء ابتكار منتجات فاخرة للشركات ولمحبيها.

كذلك، قال المحلل دان إيفز من ويدبوش: "وأخيرا أُطلقت الخوذة"، مضيفا: "نعوّل على بيع حوالي 150 خوذة في السنة الأولى ومليون في العام التالي عندما ينخفض سعرها".

فرانس24/ أ ف ب

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