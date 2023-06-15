خلّفت عشرات آلاف القتلى والمفقودين.. أسوأ حوادث غرق المهاجرين في المتوسط منذ 2010

ليس حادث غرق قارب المهاجرين الأربعاء في جنوب غرب اليونان والذي قد يكون أوقع مئات القتلى سوى كارثة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من المآسي الأخرى التي شهدها المتوسط، البحر الذي بات بمثابة مقبرة للمهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الأخيرة. نرصد لكم في هذه الورقة أبرز حوادث غرق المهاجرين منذ عام 2010.

نقل مهاجرين غير نظاميين إلى مخيم تابع للصليب الأحمر بعد قيام خفر السواحل الإسبانية بإنقاذهم. ميناء أرغوينيجوين، جزيرة غران كناريا، إسبانيا في 14 يونيو/حزيران 2023

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تضاف كارثة غرق قارب المهاجرين الأربعاء في جنوب غرب اليونان والتي قد تكون أودت بحياة المئات، إلى سلسلة طويلة من المآسي المشابهة التي شهدها البحر الأبيض المتوسط في الأعوام الأخيرة.

في هذا الإطار، أحصت المنظمة الدولية للهجرة منذ مطلع 2023 مصرع أو فقدان 1166 مهاجرا في المتوسط. وبلغ عدد القتلى والمفقودين 26924 منذ 2014. في ما يلي أسوأ حوادث غرق مهاجرين في المتوسط منذ 2010:

نحو 900 قتيل في المياه الليبية

في أبريل/نيسان 2015، غرق ما بين 800 إلى 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا في حادث اصطدام تعرض له مركبهم مع سفينة شحن برتغالية أُرسلت لإنقاذهم. وغرق مركب الصيد بسرعة فائقة أمام أفراد طاقم سفينة الشحن الذي أنقذ 28 شخصا فقط.

في مايو/أيار 2011، أكّد لاجئون وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أنهم شاهدوا غرق قارب مهاجرين في المياه الليبية. وفقد أثر القارب الذي كان ينقل 600 شخص. أما في أبريل/نيسان 2015، فقضى نحو 400 مهاجر في حادث غرق مركب على بعد نحو 150 كلم قبالة سواحل ليبيا.

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تكررت نفس المآسي في مايو/أيار 2016، حيث تم فقد عشرات المهاجرين بعد غرق مركب صيد قبالة سواحل ليبيا أيضا. وتحدث خفر السواحل الإيطاليون عن "مصرع أو فقدان 350 شخصا". وفي فبراير/شباط 2015، فقد أكثر من 300 مهاجر في البحر عندما غرقت المراكب المطاط التي كانوا على متنها قبالة سواحل ليبيا ولقي 29 مصرعهم من البرد الشديد أثناء محاولة خفر السواحل الإيطاليين إنقاذهم.

أبريل/نيسان 2016: غرق 500 شخص قبالة سواحل إيطاليا

قضى حوالي 500 شخص في نيسان/أبريل 2016 قبالة سواحل إيطاليا في غرق قارب كبير مكتظ، وفقا لشهادات ناجين. تم إنقاذ 41 شخصا ظلوا ثلاثة أيام في قارب آخر.

وفي المياه الإيطالية أيضا، اشتعلت النيران في أكتوبر/تشرين الأول 2013 في قارب صيد أبحر من ليبيا يحمل أكثر من 500 مهاجر وغرق خلال الليل على بعد 550 مترا من سواحل جزيرة لامبيدوزا في صقلية. غرق 366 شخصا بينهم العديد من النساء والأطفال، ولم ينج سوى 155 شخصا.

سبتمبر/أيلول 2014: 500 مفقود في مالطا

غرق قارب أبحر من مصر وعلى متنه 500 شخص نجا عشرة منهم فقط، في جنوب شرق مالطا في سبتمبر/أيلول 2014 بعد أن صدمه مهربون على متن قارب آخر. ووقعت المأساة بعد أن رفض الركاب نقلهم إلى قارب صغير للذهاب إلى إيطاليا.

حزيران/يونيو 2016: 320 قتيلا في اليونان

قضى أو فقد ما لا يقل عن 320 مهاجرا في يونيو/حزيران 2016 في حادث غرق مركب كان قادما من أفريقيا وعلى متنه 700 شخص على الأقل، على بعد 75 ميلا جنوب جزيرة كريت (اليونان). وأنقذت خمس سفن تجارية كانت تشارك في عمليات البحث، 340 شخصا وانتشلت تسع جثث.

فرانس24/ أ ف ب

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