فيديو: لماذا قررت السلطات المصرية تحنيط "قرش الغردقة"؟

قامت السلطات المصرية بتحنيط سمكة القرش التي قتلت سائحا روسيا قبل نحو أسبوع بمدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر جنوب مصر. وحسب عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر هاشم مدكور، الذي نقلت تصريحاته وسائل إعلام مصرية، فإن سمكة القرش "تم تحنيطها للعرض بمتحف المعهد، الذي يرصد تاريخ حياة الكائنات البحرية" فيما تتم "دراسة مقترح لتخليد ذكرى الشاب الروسي من خلال كتابة قصة الحادث على لوحة رخامية بجوارها في المتحف، وكذلك وضع صورة الشاب مع نعي له".

01:45 صورة للقرش بعد عملية التحنيط © صورة تناقلتها وسائل إعلام مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي